Liderança muda de mãos, mas Time Lubrax segue no topo da tabela

Uma alternância que certamente vem agradando à Vibra, patrocinadora do Time Lubrax na Stock Car, que conta com Felipe Massa e Julio Campos. Ora um, ora outro aparece na liderança do campeonato para alegria da Lu e do Brás, mascotes dos Postos Petrobras, que aceleram a cada corrida com os pilotos.

Julio saiu da sexta etapa em Goiânia e chegou à sétima, em Belo Horizonte, como líder da temporada. Já Massa deixou BH como primeiro colocado e assim chega a esse fim de semana no Velopark, palco da oitava etapa do ano.

“Estou na liderança neste momento e agradeço muito à equipe TMG pelo trabalho e pelo carro que vem me entregando nas últimas etapas. A ideia é sempre somar os pontos necessários para estar entre os primeiros na classificação para disputar o título no fim da temporada”, disse Massa, que lidera um campeonato pela primeira vez desde o GP da Malásia de Fórmula 1, terceira corrida de 2010.

Massa soma 549 pontos, apenas 13 a mais que Julio, o quinto colocado, mostrando como o campeonato chega à metade final bastante equilibrado. E Julio aposta no retrospecto no Velopark para subir na tabela: ele é o quarto piloto da Stock Car com mais pódios nesta pista, tendo terminado cinco vezes entre os três melhores.

“Sempre tive a felicidade de andar bem no Velopark e agora será uma prova especial, pois marca a volta da Stock Car ao Rio Grande do Sul após as enchentes no estado, então esperamos proporcionar alegria ao público gaúcho”, lembrou o piloto da equipe Pole Motorsport.

Os primeiros treinos para a etapa do Velopark já acontecem nesta sexta-feira.