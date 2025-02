Líder indígena desmente fake news sobre descaso de Ribeirão Pires com povos indígenas

A líder indígena Pataxó Hã Hã Hãe, Cacica Jaqueline Haywã, emitiu nesta quarta-feira (5) uma nota oficial desmentindo uma fake news que circulou nas redes sociais. A mensagem falsa acusava a Prefeitura de Ribeirão Pires de negligência em relação à comunidade indígena e moradores do Bairro Santa Luzia, após um deslizamento ocorrido no último temporal. A cacica reafirmou a parceria da Administração Municipal com a comunidade e elogiou os esforços de contenção e mitigação de riscos adotados nos últimos dias.

De acordo com o texto que circulou nas redes sociais, moradores e a comunidade indígena da Rua Tropical, no Bairro Santa Luzia, estariam “sob risco de desabamento” devido a um suposto “descaso da prefeitura, que não apresenta plano de contenção ou mitigação”. A mensagem também afirmava que tentativas de contato com a Defesa Civil municipal haviam sido ignoradas. A postagem trazia ainda um tom alarmista, com o uso de hashtags como #descasonoABC e menções a órgãos públicos e personalidades da cidade.

No entanto, a Cacica Jaqueline desmentiu categoricamente as alegações. Em sua nota oficial, a líder destacou que, embora as fortes chuvas tenham causado danos em diversas regiões do estado de São Paulo, a Prefeitura de Ribeirão Pires tem se mostrado ativa e vigilante na prevenção de desastres climáticos. Ela elogiou as ações da Defesa Civil, que mantém acompanhamento constante de áreas de risco, e destacou a conscientização da população sobre descarte responsável de resíduos e sinalização de encostas vulneráveis.

“A luta indígena sempre alertou sobre os possíveis desastres climáticos e busca conscientizar o poder público e os órgãos competentes. Contudo, neste momento, reconhecemos os esforços da Prefeitura e da população. Reafirmamos nossa parceria com o município em projetos voltados à comunidade indígena e reiteramos que somente a liderança indígena deste povo é habilitada a se pronunciar sobre nossa cultura junto aos órgãos públicos e imprensa”, afirmou a cacica em nota.

Ela também lamentou as dificuldades enfrentadas pelas chuvas intensas, que impactaram não apenas Ribeirão Pires, mas todo o estado de São Paulo, e reforçou o compromisso da comunidade indígena Pataxó Hã Hã Hãe em colaborar com ações conjuntas de prevenção e cuidado.

Durante a semana, a Prefeitura de Ribeirão Pires tem divulgado comunicados oficiais, informando que monitora todas as áreas de risco na cidade e que a Defesa Civil está de prontidão para atender a qualquer emergência. Além disso, a administração municipal reforçou que os moradores afetados já estão recebendo assistência e acompanhamento técnico.