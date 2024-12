Líder do tráfico no interior de SP é preso com 1 tonelada de maconha

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (20) um homem suspeito de ser um dos líderes do tráfico no interior de São Paulo. Na casa dele, localizada na cidade de Promissão, região de Araçatuba, os policiais encontraram uma tonelada de maconha.

Militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) iniciaram o cumprimento do mandado de prisão contra o suspeito e foram aos endereços indicados, que incluíam uma casa e um condomínio.

Durante as buscas, a equipe identificou a residência do suspeito, onde ele foi preso e a droga foi encontrada. Além disso, foram apreendidas balanças de precisão, dinheiro em espécie, celulares, uma carteira de motorista falsa e dois veículos — um com queixa de roubo e outro de furto — usados no transporte das drogas.

Outras três pessoas que estavam na casa também foram detidas e encaminhadas à delegacia. A perícia foi acionada, e o criminoso permanece à disposição da Justiça. O caso está sendo apresentado na Delegacia de Promissão.