Líder do Alemão, Bayer Leverkusen vira contra o RB Leipzig com gol nos acréscimos

Líder invicto do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen esteve em desvantagem por duas vezes contra o RB Leipzig, mas com um gol nos acréscimos garantiu a vitória por 3 a 2 neste sábado, em Leipzig. Foi a quinta vitória seguida (quatro no Alemão e uma na Liga Europa) do Leverkusen.

O triunfo sobre o quarto colocado do campeonato leva o time do técnico Xabi Alonso aos 48 pontos, sete a mais do que o vice-líder Bayern de Munique, que joga neste domingo contra o Werder Bremen. O RB Leipzig permanece com 33 pontos.

Jogando em casa, na Red Bull Arena, o Leipzig fez o primeiro gol logo aos 7 minutos com Xavi Simons finalizando dentro da área e terminou o primeiro tempo em vantagem. O Leverkusen conseguiu o empate no início da segunda etapa, aos 2, com Tella após passe de Grimaldo.

O Leipzig voltou a ficar em vantagem com Openda, aos 11 minutos, mas o líder do Alemão chegou a sua 15ª vitória em 18 rodadas em duas cobranças de escanteio, com Tah, aos 18, e Hincapie, aos 46 O resultado foi bastante comemorado pelos jogadores e pela comissão técnica do Leverkusen.

O empate deixaria o time com cinco pontos à frente do Bayern, mas além da partida deste domingo, o clube de Munique teve um jogo adiado por causa da neve. Ou seja, o Bayern de Munique poderia passar a somar mais pontos que o Leverkusen com os mesmos 18 jogos. Agora, consegue no máximo um ponto a menos do que o líder.

Na próxima rodada do Alemão, o Bayer Leverkusen joga em casa, no sábado, contra o Borussia Mönchengladbach, 11º do campeonato. O RB Leipzig tem um jogo mais difícil e, como visitante, encara o Stuttgart, terceiro colocado, também no sábado.