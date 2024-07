Líder de partido opositor a Maduro é preso em meio a protestos na Venezuela

Freddy Superlano, um dos líderes da oposição a Nicolás Maduro, foi preso em meio à onda de protestos que assola a Venezuela desde a proclamação do ditador a mais um mandato no comando do país.

Prisão do líder oposicionista foi comunicado pelo partido Voluntad Popular. Segundo a legenda, o coordenador político nacional foi detido por dois agentes das autoridades venezuelanas.

“Alertamos a comunidade internacional sobre a escalada repressiva da ditadura de Nicolás Maduro contra os ativistas da causa democrática, que exigem pacificamente a publicação dos resultados eleitorais”, afirmou o partido Voluntad Popular.

O Voluntad Popular foi fundado pelo ex-líder da oposição Leopoldo López, e integra o bloco da candidatura de Edmundo González. A oposição contesta a proclamação da vitória de Maduro sobre a justificativa de que o pleito teria sido fraudado.

MADURO PROCLAMADO PRESIDENTE PARA 3º MANDATO

O ditador Nicolás Maduro foi proclamado presidente da Venezuela na tarde da segunda-feira (29). O CNE anunciou que Maduro havia vencido com 51% dos votos com 80% dos votos apurados.

Proclamação ocorreu mesmo sem divulgação das atas da eleição. Processo eleitoral e a falta de transparência geraram dúvidas para a população, oposição e observadores internacionais. A Organização dos Estados Americanos disse que não reconhece o resultado do pleito venezuelano sob a justificativa de que houve “vícios, ilegalidades e más práticas” durante o processo eleitoral.

María Corina Machado, líder do grupo, disse que a oposição “tem 73% das atas”. “Com as atas que faltam, ainda que o CNE [Conselho Nacional Eleitoral] desse 100% dos votos para Maduro, não chegam perto do Edmundo com o que já temos”, declarou.

Protestos tomaram cidades da Venezuela e deixaram mortos. Os manifestantes exigem que os votos sejam contados, e estátuas de Hugo Chávez foram derrubadas.