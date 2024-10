Líder de facção na Baixada Santista que lavava dinheiro com o tráfico internacional é preso em SP

Uma das lideranças de uma facção criminosa na Baixada Santista, responsável por comandar o tráfico internacional de drogas, foi preso na manhã desta quarta-feira (23) no bairro Vila Caiçara, em Praia Grande, litoral paulista.

A prisão aconteceu após um trabalho de inteligência realizado há pelo menos um ano pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Itanhaém, que passou a monitorar o paradeiro do criminoso. Ele era investigado por fazer parte de uma célula criminosa que lavava o dinheiro para o tráfico, utilizando empresas de fachada para a comercialização de drogas.

De acordo com a apuração, o criminoso abriu empresas em outros estados para fazer a movimentação dos pagamentos referente ao tráfico de drogas. Desse modo, o dinheiro recebido seguia direto para a conta dessas empresas. A Dise solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 30 milhões das contas do investigado.

Na data de hoje, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), as equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão e de captura de procurado, onde detiveram o criminoso em um imóvel. Celulares, documentos e relógios foram apreendidos. O homem, de 38 anos, estava foragido da Justiça desde julho deste ano, após condenação a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Em 2019, ele foi preso com uma tonelada de cocaína.

O caso foi registrado como captura de procurado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, onde o criminoso permanece à disposição da Justiça.