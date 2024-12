Líder de facção criminosa desembarca de cruzeiro e é preso em Santos

Na última quinta-feira (26), a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação significativa em Santos, que descobriu na prisão de um homem identificado como líder de uma facção criminosa. O detido, acompanhado de duas comparsas, foi capturado ao desembarcar de um navio de cruzeiro. A ação destaca a eficácia das autoridades no enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada.

A Operação Narcos, responsável pelas prisões, conta com a participação de diversas unidades especializadas, como a Divisão de Investigações Gerais (DIG), a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e o Grupo de Operações Especiais (GOE) de Limeira. Além disso, a 5ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Porto de Santos também prestou apoio durante as ações. Os agentes cumpriram dois mandatos de prisão temporária e 10 mandatos de busca e apreensão, evidenciando um esforço conjunto para desmantelar redes criminosas.

Durante as buscas em um dos endereços investigados, a polícia apreendeu mais de 400 tijolos de cocaína, uma quantidade significativa em dinheiro, uma máquina de contar cédulas, veículos e celulares. Esses materiais são considerados peças-chave para as investigações em andamento, que buscam identificar outros membros da organização criminosa.

A operação reflete a importância do trabalho integrado entre as diferentes unidades da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas. As autoridades reafirmaram seu compromisso em enfrentar o crime organizado de forma eficaz, especialmente em um estado com desafios importantes nesse campo.

Com o avanço das investigações, esperamos que novas informações contribuam para a desarticulação completa da facção criminosa. A pública continua sendo uma prioridade para as forças policiais brasileiras, que seguem segurança garantida em proteger a sociedade.