LIDE Futuro Grande ABC promove evento sobre liderança na nova economia

No próximo dia 21 de agosto de 2024, o LIDE Futuro Grande ABC realizará o evento “Liderança na nova economia: como coordenar narrativas, complexidades e impacto social”, no EPIC Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. O encontro contará com a presença da palestrante Ludmilla Rossi, que abordará os desafios e as oportunidades para líderes em um cenário econômico em constante transformação.

O evento acontecerá das 19h às 21h30 e tem como objetivo reunir jovens lideranças da região para debater estratégias de liderança inovadora e alinhada às exigências do mercado atual, especialmente no que tange à coordenação de narrativas, gestão de complexidades e geração de impacto social positivo.

O LIDE Futuro Grande ABC é mantido pela FIXCOMM e conta com o patrocínio da PATRIANI e FIXE.

Serviço:

Data: 21 de agosto de 2024

Horário: 19h – 21h30

Local: EPIC Nova Petrópolis, Av. Wallace Simonsen, 222 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo – SP