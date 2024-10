LIDE Futuro Grande ABC promove encontro com Freddy Rabbat, CEO da TAG Heuer

O LIDE Futuro Grande ABC realiza no dia 22 de outubro um encontro exclusivo com Freddy Rabbat, CEO da TAG Heuer do Brasil e presidente da ABRAEL (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Luxo). O evento, que ocorrerá em Santo André, é voltado para líderes e executivos do Grande ABC, proporcionando uma oportunidade única de aprendizado e networking.

Com o tema “Mercado de relógios no Brasil e no mundo”, Rabbat compartilhará sua vasta experiência à frente de uma das marcas mais icônicas do segmento de relógios de luxo, oferecendo uma visão detalhada sobre as tendências e desafios que este mercado enfrenta tanto no Brasil quanto internacionalmente.

O evento faz parte da programação do LIDE Futuro, braço do LIDE voltado ao desenvolvimento de jovens líderes e executivos com alto potencial, que busca promover debates sobre inovação, gestão e os rumos da economia em diferentes setores.

Freddy Rabbat, além de comandar a operação da TAG Heuer no país, desempenha papel fundamental na ABRAEL, onde sua atuação tem sido estratégica para impulsionar o setor de luxo no Brasil. Sua palestra promete abordar não só a trajetória e o sucesso da TAG Heuer, mas também o futuro do mercado de luxo, em especial no segmento de relógios.

O LIDE Futuro Grande ABC reafirma, com esse encontro, sua missão de conectar líderes e estimular o crescimento do ecossistema empresarial da região por meio de eventos de alto nível e conteúdos relevantes.

Serviço

Data: 22 de outubro, terça-feira

Horário: Das 19h às 22h

Local: A ser confirmado