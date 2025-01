Lições diárias para lidar com a ansiedade, medos e frustrações

Começar e seguir o ano em paz é a vontade de grande parte das pessoas, contribuindo para uma jornada leve e carregada de bons sentimentos. Para contribuir com essa jornada em busca de tranquilidade e orientação, o pastor e autor Flavio Valvassoura lança o devocional Fé & Esperança Para Cada dia, publicação da Citadel Grupo Editorial.

A obra serve como guia para todo o ano e conta com espaços para que o leitor inclua seus planejamentos, metas e avaliações de janeiro a dezembro. A cada página, Valvassoura sugere uma leitura bíblica, uma oração conjunta e exercícios práticos para mergulhar na fé.

As páginas também reúnem lições que contribuem para transformar positivamente o dia a dia das pessoas. Para quem sofre com os males da ansiedade, por exemplo, o pastor indica que o caminho da cura começa se colocando voluntariamente em oração as próprias inquietações.

“Que você possa experimentar essa paz hoje e todos os dias. Faça a sua parte, apresente seus pedidos a Deus em oração e, acima de tudo, confie que ele cuidará daquilo que está além do seu controle” — reflete Valvassoura, responsável também pelos best-sellers “Não mais escravo do medo” e “Como vencer gigantes”.

As preces compartilhadas inspiram o sentimento de acolhimento e compreensão. São palavras que exaltam a crença e a fé. “Amado Pai, entrego a ti minhas preocupações, ansiedades e medos. Já te agradeço, pois sei que ages mesmo quando não compreendo. Amém”.

Fé & Esperança Para Cada dia serve como “diário” para quem quer compartilhar na intimidade os sentimentos, angústias e desejos com Deus. A publicação também pode guiar as reflexões de toda a família, sendo um caminho para unir pessoas queridas por meio da fé.

FICHA TÉCNICA

Título: Fé & Esperança Para Cada dia

Subtítulo: Reflexões Diárias Para Inspirar sua Jornada Espiritual

Editora: Citadel Editora

Autor: Flávio Valvassoura

ISBN: 978-6550475529

Número de páginas: 416

Preço: R$ 79,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Natural de Nova Iguaçu (RJ), Flavio Valvassoura, é formado em Teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil e pelo Asbury Theological Seminary (EUA), com ênfase em pregação bíblica e liderança eclesiástica. É pastor da Igreja do Nazareno Central de Campinas (INCC), é também conferencista e autor de vários livros, entre eles Não mais escravo do medo, Superando limites, O Deus da esperança e coautor da obra Como vencer gigantes.

Sobre a editora

Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

