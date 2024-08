Libertadores: Fluminense elimina Grêmio com Fábio herói nos pênaltis

O Fluminense venceu o Grêmio nos pênaltis nesta terça-feira (20), em duelo válido pelo confronto de volta das oitavas da Copa Libertadores. Com isso, o time carioca se classificou para as quartas de final da competição.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou disputado, mas com superioridade do Fluminense. Os donos da casa conseguiram rapidamente reverter a vantagem que tinha o Grêmio, após a vitória por 2 a 1 no Couto Pereira, com mando do Tricolor gaúcho. Logo aos 13 minutos, Thiago Silva empatou o agregado.

Aos 28, pênalti marcado com revisão do VAR e Árias conseguiu ampliar. O atacante reverteu a vantagem com o segundo tento do Fluminense no jogo, e a vantagem ofensiva continuou com o Tricolor carioca por meio dos contra-ataques.

A penalidade foi muito discutida, mas confirmada com convicção após a revisão do árbitro. Após a finalização de Árias, Marchesin desviou o chute e a bola continuava em direção ao gol, mas foi desviada por Dodi com o braço. Mesmo que tenha existido o desvio do goleiro antes do toque do meia, o atleta tirou com o braço um possível gol do Fluminense, e por isso a infração foi marcada e Dodi foi amarelado.

Apesar de ter ficado com a bola no período final do primeiro tempo, o Grêmio não finalizou ao gol. A equipe visitante manteve maior posse de bola que os donos da casa no período inicial, mas não conseguiu nenhum chute ao gol até o final da primeira etapa de jogo.

Já nos últimos 45 minutos, o duelo ficou mais equilibrado, e o Grêmio conseguiu o sonhado gol. Após um tento marcado por Jemerson, que foi anulado, Gustavo Nunes conseguiu anotar e diminuir a vantagem do Fluminense. Como consequência, empatou o agregado do duelo para o caminho dos pênaltis.

GOLS E DESTAQUES

Gol de Thiago Silva, de cabeça. Após cruzamento, o zagueiro subiu alto e conseguiu acertar o canto direito do goleiro Marchesin, abrindo assim o placar e empatando o agregado.

Após contra-ataque letal, o Fluminense quase faz o segundo. Árias chutou em direção ao gol, Marchesin desviou e a bola bateu no braço de Dodi. Houve a checagem de pênalti pelo VAR.

Após a verificação, Dodi foi amarelado e o pênalti marcado. Com muita discussão por parte dos atletas do Grêmio, a penalidade foi confirmada por Matonte.

Gol marcado por Árias, de pênalti. Para ampliar o placar, o atacante do Tricolor cobrou e bateu à esquerda da Marchesin, que saltou para o outro lado: 2 a 0 para o Fluminense.

Mais uma vez, o camisa 21 aparece para tentar marcar seu segundo no jogo. Árias surgiu pela ponta-esquerda e chutou forte, mas o goleiro visitante espalmou para a linha de fundo.

No segundo tempo, Ganso quase marca um golaço. O camisa 10 do Fluminense deu uma bela cavadinha de fora da área, e acertou o travessão do gol do Grêmio.

Após cruzamento rasteiro, quase gol do Grêmio. Reinaldo tocou pelo chão para o meio da grande área, para Gustavo Nunes acertar chute de primeira. Fábio conseguiu a defesa em uma das primeiras finalizações do Grêmio no jogo.

Braithwaite bate cruzado e Gustavo Nunes chuta mal. O centroavante do Tricolor gaúcho fez boa jogada e chutou para o meio da área, mas Gustavinho não conseguiu finalizar bem e a bola foi direto para fora.

Gol do Grêmio, mas revisão do VAR classifica Jemerson, autor do gol, como impedido. Em cruzamento feito por Reinaldo, o zagueiro do Tricolor gaúcho acertou de cabeça na pequena área, mas o atleta estava em posição de impedimento e o tento foi anulado.

Depois do tento anulado, gol, de fato, do Grêmio para diminuir a vantagem e empatar o agregado. Monsalve fez bela jogada, tocou no meio da área para um pequeno desvio de Fábio, que não foi suficiente para a bola sobrar no pé de Gustavo Nunes. Com o gol, o agregado ficou em 3 a 3.

Gol impedido do Fluminense gera amarelo para Kennedy. O zagueiro Thiago Silva deu belo passe para o centroavante do Tricolor carioca, que marcou o gol e tirou a camisa na comemoração. O tento acabou anulado por impedimento do defensor na origem do passe, e a punição ao camisa 9, amarelado por tirar a camisa, se manteve.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo) e Guga (Esquerdinha); André, Martinelli (Nonato) e Ganso; John Árias, Serna (Lima) e Kauã Elias (John Kennedy). T.: Mano Menezes

GRÊMIO

Marchesin; Gustavo Martins, Kannemann (Cristaldo) e Jemerson; João Pedro, Villasanti, Dodi (Monsalve) e Reinaldo; Pavon (Gustavo Nunes), Soteldo e Braithwaite (Arezo). T.: Renato Portaluppi

Local: Estádio Maracanã

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán, Pablo Llarena e José Burgos (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Gol: Thiago Silva, aos 13’/1ºT, Árias, aos 28’/1ºT, Gustavo Nunes, aos 31’/2ºT

Amarelos: Dodi, Soteldo, Kauã Elias, Samuel Xavier, Guga, Renato (técnico), Ganso, Jemerson, Kennedy.