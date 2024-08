Libertadores: do que seu time precisa para passar?

Os oito jogos de ida das oitavas de final da Libertadores foram disputados, e os sete clubes brasileiros na competição saíram dos duelos com saldos bem diferentes antes das partidas de volta, marcadas para a próxima semana.

O RAIO-X DAS OITAVAS

Enquanto os mandantes Flamengo, Botafogo e Grêmio venceram em seus domínios, Palmeiras e Fluminense foram derrotados longe de casa. Atlético-MG e São Paulo, também visitantes, empataram contra San Lorenzo e Nacional-URU, respectivamente.

Dos ganhadores, só o Rubro-negro alcançou uma vantagem maior do que um gol: o time de Tite superava o Bolívar no Maracanã por um apertado 1 a 0 até os 44 minutos do 2° tempo, mas Léo Pereira aliviou a torcida com mais uma bola na rede. O desafio, agora, é sobreviver na altitude de La Paz.

Na ponta oposta, Palmeiras e Fluminense perderam seus compromissos por 2 a 1 diante de rivais nacionais e contam com viradas caseiras: com vitórias simples nos duelos de volta contra Botafogo e Grêmio, eles conseguem, no mínimo, levar a decisão para os pênaltis.

O Atlético-MG e o São Paulo também apostam em seus estádios: jogadores de Galo e Tricolor já “convocaram” suas torcidas para os confrontos decisivos da semana que vem. Novos empates levam as disputas para as penalidades, independentemente da quantidade de gols.

Antes de tudo isso, Brasileiro no caminho: Flamengo e Botafogo, por exemplo, se enfrentam em embate que pode mudar a liderança do torneio -os dois paulistas ainda vivos na Libertadores também duelam pela parte de cima da tabela do Nacional.

COMO FOI A IDA (E COMO SERÁ A VOLTA?) DA LIBERTADORES

Ida: San Lorenzo 1×1 Atlético-MG

Volta: Atlético-MG x San Lorenzo (terça, dia 20, às 21h30, na Arena MRV). Onde assistir: Paramount+

Ida: Grêmio 2×1 Fluminense

Volta: Fluminense x Grêmio (terça, dia 20, às 19h, no Maracanã). Onde assistir: ESPN e Disney+

Ida: Nacional-URU 0x0 São Paulo

Volta: São Paulo x Nacional-URU (quinta, dia 22, às 19h, no MorumBis). Onde assistir: Paramount+

Ida: Botafogo 2×1 Palmeiras

Volta: Palmeiras x Botafogo (quarta, dia 21, às 21h30, no Allianz Parque). Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+

Ida: Flamengo 2×0 Bolívar

Volta: Bolívar x Flamengo (quinta, dia 22, às 21h30, no Hernando Siles). Onde assistir: ESPN e Disney+

OUTROS JOGOS DAS OITAVAS

Ida: Talleres 0x1 River Plate

Volta: River Plate x Talleres (quarta, dia 21, às 21h30, no Monumental de Núñez). Onde assistir: Paramount+

Ida: Colo-Colo 1×0 Junior Barranquilla

Volta: Junior Barranquilla x Colo-Colo (terça, dia 20, às 21h30, no Metropolitano Barranquilla). Onde assistir: Paramount+

Ida: Peñarol 4×0 The Strongest

Volta: The Strongest x Peñarol (quarta, dia 21, às 19h, no Hernando Siles). Onde assistir: ESPN e Disney+