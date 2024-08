Libertadores: Atlético-MG empata contra San Lorenzo

O Atlético-MG arrancou o empate com o San Lorenzo em pleno Nuevo Gasómetro por 1 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Galo e Ciclón decidem vaga em Minas Gerais, na Arena MRV.

O duelo marcou a reestreia de Bernard e estreia de Deyverson no Galo. Atletas começaram como titulares pela equipe brasileira.

As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Duelos de ida e volta da Libertadores serão divididos por rodadas do Campeonato Brasileiro e Argentino. Enquanto o Galo vai jogar contra o Cuiabá neste sábado (17), a equipe argentina pega o Boca Juniors no domingo.

Este foi o primeiro confronto entre Atlético-MG e San Lorenzo pela Libertadores na história. Equipes já haviam se enfrentado em outras competições da Conmebol, mas pela Glória Eterna foi a primeira oportunidade.

O JOGO

O San Lorenzo começou forte. Tanto a equipe argentina quanto a brasileira tentaram utilizar a marcação alta no início do primeiro tempo, mas argentinos tiveram mais eficiência.

Foram os donos da casa que abriram o placar. San Lorenzo marcou o primeiro gol do jogo, resultado da forte pressão realizada desde o início do confronto.

Os zagueiros e meio-campistas do Galo cometeram muitos erros de passe entre si. Muito devido a pressão feita pelos argentinos, brasileiros pouco chegaram ao ataque na primeira etapa.

O cansaço do San Lorenzo deu mais liberdade para o Atlético-MG jogar. Fim do primeiro tempo foi marcado por 77% de posse de bola da equipe brasileira, mas apenas um chute a gol realizado pelo Galo.

No segundo tempo, a equipe brasileira marcou e causou pressão nos donos da casa. Após o empate, o Atlético não deixou os argentinos ficarem com a bola, enquanto o San Lorenzo ficou visivelmente desorganizado.

O San Lorenzo pressionou nos últimos minutos de jogo. Equipe da casa tentou sair com a vitória, mas não foi possível vencer o duelo contra equipe brasileira.

GOLS E DESTAQUES

Primeira chance veio com os donos da casa. Irala chutou pela esquerda de Everson, que defendeu sem sustos.

Passe de trivela de Deyverson para finalização de Paulinho. O novo camisa 9 do Atlético-MG conseguiu belo passe para o camisa 10 chutar com força em cima do goleiro Altaramino, que conseguiu espalmar a finalização.

Gol do San Lorenzo. Após erro de saída de bola da defesa do Galo, Reali conseguiu contra-atacar e lançou a bola na grande área para o cabeceio de Cuello que, sem marcação, jogou para dentro do gol atleticano e fez 1 a 0.

Linda jogada de Reali e quase um golaço. O meia fez grande lance individual, cortou para a perna direita e chutou à beira da trave esquerda de Everson.

Empate do Atlético-MG. Após chute de longe, o goleiro do San Lorenzo espalmou e, na sobra, Paulinho chegou batendo com força sem chance para Altamirano.

Pancada do Otávio e defesa do goleiro. Com passe de Scarpa, o meia chegou pelo centro chutando com força, mas no meio do gol, para Altamirano espalmar.

Ficha Técnica

San Lorenzo 1 x 1 Atlético-MG

SAN LORENZO

Altaramino; Tripichio, Campi e Lujan; Arias, Remedi (Sosa), Irala e Baez; Reali (Bustos), Leguizamon (Barrios) e Cuello. Técnico: Leandro Romagnoli.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Battaglia e Júnior Alonso; Scarpa (Alisson Santana), Otávio (Alan Franco), Fausto Vera e Arana; Bernard (Zaracho); Deyverson (Cadu) e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Estádio: El Nuevo Gasómetro

Juiz: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi, Carlos Barreiro e José Burgos (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Gols: Cuello, aos 16’/1ºT (San Lorenzo); Paulinho, aos 12’/2ºT (Atlético-MG)

Cartões amarelos: Cuello e Elias Baez