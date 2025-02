Libbs abre inscrições para Programa de Jovens Talentos 2025

“Recomendo que as pessoas se inscrevam. A Libbs demonstra confiança e cuidado com o colaborador. Sei que estou adquirindo uma grande ‘bagagem’ de aprendizado, conduta e valores”. Assim, Nicolle Cavallaro de Melo Cardia descreve a sua experiência como integrante do Programa de Jovens Talentos da Libbs, que está com inscrições abertas para a edição de 2025, até o dia 17 de março. Aos 22 anos, a estudante de Publicidade e Propaganda ingressou no programa em 2024 para atuar no time de Comunicação e Canais da farmacêutica. “Estar na Libbs me despertou novas paixões e vi que há novas maneiras de trabalhar. O ‘anywhere office’ me ajuda muito”, diz, referindo-se à prática adotada pela empresa, que permite aos colaboradores trabalharem de qualquer lugar.

A exemplo de Nicolle, Laura Ribeiro, de 24 anos, também destaca o impacto positivo da experiência como Jovem Talento. Ela também ingressou no programa em 2024 e hoje atua no SAC da empresa. “Quando surgiu a oportunidade de me inscrever, não pensei duas vezes”, conta. Para ela, a autonomia no dia a dia de trabalho é um diferencial. “A empresa valoriza os seus colaboradores e proporciona um ambiente de aprendizado”, afirma a jovem, que sonha em ser bióloga.

Sobre o programa

Desde o seu lançamento, em 2017, o Programa de Jovens Talentos da Libbs já contou com a participação de 286 jovens. Desses, 109 foram efetivados. Para a edição de 2025, as inscrições estão abertas para 71 vagas até o dia 17 de março. Os interessados podem se candidatar pelo link: 99jobs – Libbs.

O programa é exclusivo para residentes em São Paulo e região metropolitana e oferece aprendizado constante em diversas áreas da empresa. As oportunidades incluem atividades presenciais, na fábrica em Embu das Artes (SP), ou no modelo de teletrabalho. Além disso, os jovens selecionados têm acesso ao job rotation, participação em projetos importantes, treinamentos especializados e avaliações de desempenho. Tudo combinado a um curso técnico oferecido pelo Senai.

Poderão participar jovens com idade entre 18 e 21 anos com ensino médio completo ou cursando uma graduação. As dinâmicas e entrevistas serão online e ocorrerão em abril, com a admissão prevista para junho. O programa tem duração de até 24 meses e inclui curso técnico em Administração de Empresas ou Farmácia, ministrado pelo Senai, e a parte prática.

Benefícios

Além da bolsa integral de estudos, os jovens terão os seguintes benefícios:

Bolsa-Auxílio (R$ 1.822,00/mês)

(R$ 1.822,00/mês) Vale transporte

Auxílio-alimentação (R$ 550/mês)

(R$ 550/mês) Vale-refeição

Desconto em medicamentos

Assistência médica e odontológica

App Allya : descontos que variam de 10 a 50% em cursos, produtos ou serviços

: descontos que variam de 10 a 50% em cursos, produtos ou serviços TotalPass

Seguro de vida

Áreas de atuação

Os candidatos devem sinalizar até duas áreas de interesse na inscrição. Algumas vagas são para atuação presencial (Embu das Artes) e outras para o trabalho híbrido (com a necessidade de atuar até duas vezes por semana presencialmente em São Paulo, capital). No momento da escolha da área de interesse, será sinalizado o modelo de trabalho requerido para a posição.

Serviço – Programa de Jovens Talentos