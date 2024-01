Lexa e Grag Queen lançam clipe da faixa “Tapa” 

Já tá na área o novo clipe da sapequinha mais querida do Brasil. Um dos maiores nomes do pop nacional, Lexa acaba de apresentar o audiovisual da faixa “Tapa”, e traz ainda a participação mais que especial de Grag Queen – cantora também conhecida por vencer a primeira temporada do Queen of the Universe e apresentar o Drag Race Brasil -, feat de Lexa na track. O vídeo já está disponível no canal da artista no YouTube e entrega tudo que um hit pop merece: vocais potentes, figurinos elaborados, sensualidade e muita dança.

O filme, que tem direção assinada por Mess Santos, aposta em cenários amplos com elementos da estética industrial e luzes neon. Com uma paleta de cores majoritariamente em preto e vermelho, o videoclipe apresenta as artistas em looks ousados com elementos como couro, design recortado, botas de cano longo e correntes.

“Tapa” faz parte do trabalho mais recente de Lexa, o EP “Essa Fada” – disponibilizado nas plataformas de áudio pela Som Livre em 15 de dezembro -, no qual a artista se propôs a abrir mão das próprias amarras, se redescobrindo e conectando com novas oportunidades, em um ciclo de reinvenção. Repleto de reflexões e com ainda mais energia criativa para colocar todo mundo para dançar, o EP revela a nova fase da cantora, com liberdade, ousadia e resiliência, representando um mergulho profundo em seu processo de transformação e libertação.