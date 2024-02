Lewis Hamilton deve ser piloto da Ferrari em 2025, diz site

O mundo do automobilismo acordou com a inesperada notícia de que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton pode se juntar à Ferrari na temporada de 2025. Não está claro se um contrato entre o piloto e a equipe já foi assinado, mas o site Motorsport.com avalia que as negociações estão em fase avançada e podem ser concluídas ainda esta semana.

O britânico havia um contrato assinado com a Mercedes que compreendia os anos de 2024 e 2025 — mas a notícia indica que o segundo poderia ser opcional. Hamilton já havia sido alvo de negociações da montadora italiana, mas manteve-se com a Mercedes por avaliar que está o daria mais chances de um oitavo título mundial. Após as últimas temporadas, a opinião do piloto parece ter mudado.

Lewis Hamilton pode ser piloto da Ferrari em 2025 (Imagem: Reprodução)

Recentemente, a Ferrari renovou o contrato de Charles Leclerc para além de 2024. A extensão total do termo assinado com o natural de Mônaco, porém, não foi revelada.

O espanhol Carlos Sainz, por outro lado, teve sua última extensão assinada em 2022. O contrato de dois anos o deixaria livre em 2025, caso não ocorram novas negociações.

O Motorsport abordou a Ferrari e a Mercedes sobre o assunto mas não obteve respostas.