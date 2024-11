Lewis Hamilton brilha nos Treinos Livres do GP de Las Vegas

No cenário competitivo da Fórmula 1, o duelo entre Max Verstappen, detentor de três títulos mundiais, e o britânico Lando Norris tem capturado a atenção dos entusiastas do esporte. Entretanto, foi Lewis Hamilton, o piloto heptacampeão da equipe Mercedes, quem brilhou nos Treinos Livres do Grande Prêmio de Las Vegas.

A performance destacada da Mercedes, que surpreendeu ao colocar também George Russell em posições de destaque durante os treinos, contrastou com as expectativas preexistentes. A equipe não havia demonstrado resultados significativos em etapas anteriores, tornando esse desempenho um ponto de virada notável.

No primeiro Treino Livre, Hamilton estabeleceu-se como o mais rápido, registrando um tempo de 1m35s001. Ele foi seguido de perto por Russell e Norris, o vice-líder da temporada. Já no segundo treino, Hamilton superou sua própria marca ao cravar 1m33.825, mantendo a liderança. Lando Norris novamente figurou entre os mais rápidos, com Russell completando o trio de líderes. Em contraste, Verstappen obteve apenas a sexta colocação no TL1 e caiu para a 17ª no TL2.

Apesar dos resultados promissores, Hamilton adotou uma postura prudente quanto às suas expectativas para a classificação e a corrida propriamente dita. A etapa de Las Vegas é realizada sob a iluminação noturna característica da cidade americana, criando uma experiência única tanto para pilotos quanto para espectadores. No Brasil, as atividades ocorrem em horários pouco convencionais; o terceiro Treino Livre está programado para acontecer na madrugada entre sexta-feira (22) e sábado (23), às 23h30, seguido pela sessão de classificação às 3h da manhã.