Lewandowski critica duramente participação militar em conspiração de assassinatos

Ministro da Justiça manifesta repúdio a conspiração contra autoridades

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, expressou veemente condenação ao complô revelado pela Polícia Federal que visava atentar contra a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Segundo Lewandowski, os eventos relatados são de extrema gravidade e requerem a mais firme rejeição por parte das instituições democráticas.

Durante uma declaração na terça-feira, 19, Lewandowski comentou sobre o inquérito conduzido pela Polícia Federal, destacando a proximidade dos conspiradores em concretizar seus intentos criminosos. Ele também revelou que havia discutido o assunto com o presidente Lula pela manhã, que se mostrou surpreso com a magnitude da ameaça descoberta.

Os envolvidos foram formalmente acusados de tentar executar um golpe de Estado, abolir violentamente o Estado de direito e integrar uma organização criminosa. O ministro salientou que a participação de militares no esquema, alguns dos quais ocuparam cargos ministeriais durante o governo de Jair Bolsonaro, como é o caso de Braga Neto, é completamente inaceitável.

Quanto à possível implicação do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama, Lewandowski afirmou que esta questão ainda não foi suficientemente explorada pelo inquérito atual e deverá ser objeto de investigações futuras.