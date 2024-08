Levi S. lança videoclipe de “Beyond Understanding” e anuncia álbum “The Meaning”

O músico carioca Levi S., conhecido por seu trabalho como guitarrista, lançou nesta quinta-feira, 01 de agosto, o videoclipe do single “Beyond Understanding”. Esta faixa é o primeiro registro do novo álbum “The Meaning”, previsto para ser lançado no segundo semestre deste ano. Agora também assumindo o papel de vocalista, Levi S. reflete em suas músicas sobre temas profundos como evolução espiritual, complexidade da existência, e o propósito e significado da vida.

Famoso pelo álbum instrumental “Legacy”, Levi S. agora incorpora vocais em sua música, trazendo uma sonoridade que remete ao metal progressivo e djent, ancorada no peso de sua guitarra de oito cordas. Sobre “Beyond Understanding”, Levi explica: “A música explora o tema da perplexidade diante do mundo e da vida, sugerindo uma busca por significado além da compreensão racional. É uma reflexão sobre o momento seguinte a essa evolução, quando nos deparamos com a complexidade e o mistério da existência, e buscamos compreender algo que transcende nossa capacidade de entendimento racional.”

No videoclipe, filmado e editado na RedZone Studio, Levi traz uma representação: “A figura feminina no centro personifica uma voz de sensatez, uma interferência divina, entre duas figuras vestidas de preto, simbolizando a ausência de norte, o próprio arbítrio humano que sempre tende às más escolhas. Essa voz nos guia às boas decisões e aos bons movimentos,” explica.

“The Meaning” é uma continuação de “Legacy”, com conexões intencionais entre as músicas dos dois álbuns. Levi detalha: “Cada música tem uma ligação direta ou indireta com alguma faixa do álbum anterior. Por exemplo, ‘Momentum’ termina com uma sensação de impulso e movimento, representando a progressão e a evolução. ‘Beyond Understanding’ pode ser vista como uma reflexão sobre o momento seguinte a essa evolução.”