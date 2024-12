Levi Ramiro, João Bellaver e Rafael Schimidt contam e tocam a ‘História de Violeiro’

Três gerações e um destino: a música. Do encontro entre os violeiros Levi Ramiro e João Bellaver e o violonista Rafael Schimidt nasce “História de Violeiro”, com lançamento na sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 20h, na plataforma YouTube. O projeto, que tem como cenário uma roça em Atibaia, no interior de São Paulo, é um histórico e descontraído bate-papo sobre música, viola e violeiro com 70 minutos de duração.

Em “História de Violeiro”, o violonista e compositor Rafael Schimidt comanda o show como entrevistador e explora as experiências da trajetória artística vividas por Levi Ramiro e João Bellaver. O resultado é um documentário cultural repleto de causos, curiosidades e sete canções de diferentes estilos, que mostram toda a versatilidade da viola e dos violeiros.

O repertório instrumental passa pela tradicional canção sertaneja até o choro e o chamamé. Um programa que vai prender a atenção do público apaixonado pela verdadeira música raiz. Trata-se do resgate das lembranças e tradições da vida do campo pelos acordes da viola e violão.

O projeto “História de Violeiro” foi viabilizado por meio do ProAC ICMS, programa de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo, com apoio da HTM Eletrônica e da empresa Ballagro Agro Tecnologia.

LEVI RAMIRO: EXPERIÊNCIA E TALENTO

“História de Violeiros” traz a experiência de Levi Ramiro, violeiro e artesão natural da pequena Uru, no interior de São Paulo. O artista é conhecido por se apresentar com instrumentos que ele próprio faz. Como a viola de cabaça, por exemplo.

Com base nos valores da cultura popular, o instrumentista mistura elementos que formam a música brasileira. Em seus 12 álbuns autorais e de outros artistas, Levi Ramiro celebra em suas composições com poesia e a simplicidade da vida interiorana. Além disso, há composições escritas em partitura e tablatura, que podem ser encontradas no livro “Mãos que fazem, mãos que tocam”.

Autodidata, Ramiro trilhou o caminho da música com violão popular. Em meados dos anos 90, adotou a viola como sua companheira, escolha que absorveu seu universo cultural e o levou ao encontro das raízes e ampliou sua produção musical, tanto na arte de tocar como de fazer instrumentos.

Levi Ramiro ministra oficinas de iniciação à viola caipira e estudo sobre a diversidade de ritmos, as levadas como base rítmica e harmônica, que servem tanto no acompanhamento do canto, quanto da música instrumental. Como artesão de instrumentos, faz do zero a viola de cabaça e outros, além de promover oficinas por todo o Brasil.

Ganhou o Prêmio Profissionais da Música (PPM), categoria Violeiro, em 2019. Entre 2015-2016, viajou por todo o país para apresentar a viola de cabaça no projeto Sonora Brasil, desenvolvido pelo Sesc Nacional. É protagonista do documentário “Levi Ramiro – Violeiro e Artesão”, de Mário de Almeida.



JOÃO BELLAVER: MÚSICA VEM DO BERÇO

Da união da música raiz, gaúcha e do samba surge a inspiração do jovem e talentoso cantor, compositor e instrumentista João Bellaver. Em sua trajetória, a influência da família tem forte presença. A bisavó Tereza e seus irmãos andavam a cavalo por quilômetros com a viola nas costas para participar de programas de rádio, em Londrina (PR).

A carreira de João Bellaver começou bem cedo. Aos 3 anos de idade, ganhou do pai seu primeiro violão. Aos 4, aprendeu os primeiros acordes em uma escola e, a partir disso, trilhou o caminho da arte. A paixão pela viola, ritmos, essência e suas inúmeras possibilidades de som, lhe tocou quando assistiu pela primeira vez o concerto de uma orquestra de viola caipira em Londrina, cidade paranaense onde nasceu.

O fascínio pelo instrumento foi à primeira vista e desde os 9 anos João Bellaver passou a se dedicar no aprendizado. Apesar da pouca idade, 24 anos, o instrumentista já participou de diversos festivais, como o de Iconha (Espírito Santo), Rio Verde (Goiás), Poxoréu (MS), além de festivais em São Paulo e em cidades do Paraná.

Seu currículo ainda traz a experiência de um projeto em dupla sertaneja por seis anos, trabalho que lhe rendeu a oportunidade de se apresentar com outros artistas como Jads & Jadson, João Carreiro, Conrado & Aleksandro, Lucas Reis & Tácio, Leo & Raphael e ao lado do maestro brasileiro Roney Marckzak, com quem, além de se apresentar, gravou o CD e DVD “Inspiração”, com abrangência no Brasil e exterior.

Na televisão, João Bellaver já esteve ao lado de Inezita Barroso (1925-2015), considerada a madrinha da música folclórica e caipira, no programa “Viola, Minha Viola”, além de se apresentar nos programas “Terra da Padroeira” e “Arena Barretão”.

RAFAEL SCHIMIDT COMANDA O ENCONTRO

Idealizador do projeto “História de Violeiro”, Rafael Schimidt nasceu em 1990, em Santo André, no ABC paulista. Autodidata, a trajetória na música começou aos 4 anos de idade com bandolim. Aos 10 anos, já dedilhava o violão como um músico adulto.

Foi então que aos 12 anos de idade Rafael Schimidt compôs seu primeiro chorinho intitulado “Antigamente era Assim”, que seis anos depois batizava seu CD, lançado no programa “Senhor Brasil”, da TV Cultura, sob o comando de Rolando Boldrin (1936-2022). Mais tarde, seu trabalho ficou conhecido no exterior, quando Schimidt participou do Festival Drehmoment, em Düsseldorf, na Alemanha.

Rafael Schimidt foi premiado, aos 17 anos, no Concurso Nacional do Conservatório Souza Lima, em São Paulo, na categoria intérprete de violão erudito. Na ocasião, ele ficou com a segunda colocação, sendo que o vencedor tinha o dobro de sua idade.

Sua discografia conta com trabalhos de sucesso como “São Paulo em Tempos de Saudade”, “Outras Histórias”, “Novo Tempo”, “Desenhando o Choro”, “Nosso Momento”, “Alma do Interior” e “Violão Caboclo”. A maior parte das composições e arranjos dos trabalhos de Rafael Schimidt é de autoria própria ou com a participação de parceiros.

Ele ainda gravou no último DVD lançado por Inezita Barroso e participou do Festival Voa Viola com o violeiro Arnaldo Freitas, onde acompanhou Lenine e Mônica Salmaso. O violonista também subiu aos palcos ao lado de nomes como Inezita Barroso, Daniel, Zé Geraldo, Proveta e Yamandu Costa.

Ficha Técnica

“História de Violeiro” com Levi Ramiro, João Bellaver e Rafael Schimidt

Gênero: Documentário/entrevista/musical

Duração: 70 minutos

Lançamento: Dia 6 de dezembro de 2024, sexta-feira

Horário: 20h

Onde: Plataforma YouTube

Viabilização: ProAC ICMS – Governo do Estado de São Paulo

Apoio: HTM Eletrônica e da empresa Ballagro Agro Tecnologia