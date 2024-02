Leveza da pesada – Mercedes-Benz Actros 2045

A família Actros ganhou em 2019 uma das maiores atualizações tecnológicas que a Mercedes-Benz já fez em sua linha de caminhões no mercado brasileiro. Recebeu painéis totalmente digitais, controles eletrônicos de luzes, nova conectividade e sistemas de condução semi-autônoma e de segurança avançados. A partir daquele lançamento, os Actros passaram a sair de fábrica com o sistema ABA 5 de frenagem de emergência e controle de cruzeiro preditivo. De lá para cá, bastante coisa mudou. O painel do caminhão foi atualizado e modernizado na chegada da era Euro 6, o sistema de câmeras digitais MirrorCam, que substitui os espelhos externos, tem agora haste mais curta e tela mais definida, com maior visibilidade de todo o exterior. O mais leve dos caminhões da família de pesados da Mercedes-Benz é o Actros 2045, um cavalo-mecânico “toco”, ou seja, com configuração de eixos 4×2. O veículo é bastante utilizado para aplicações de cargas industriais, cegonha e cargas em geral para carretas de até três eixos.

A versão avaliada estava equipada equipamentos de conforto e de tecnologia. Um destaque do caminhão é o controle de cruzeiro preditivo ACC, que utiliza radar e câmera para fazer funcionar o sistema de frenagem de emergência ABA 5, mantendo a distância requerida dos veículos da frente e acelerando e freando automaticamente. O caminhão tem ainda controle de tração, sistema de freio com gerenciamento eletrônico, distribuição eletrônica de frenagem, ABS e assistente de partida em rampa. O painel da versão Euro 6, fabricada em 2024, é totalmente eletrônico e traz o cluster digital com maior área de visualização, com mais de 10 polegadas. Todo o painel é customizável por meio dos controles do volante e da central multimídia.

O Peso Bruto Total Combinado do Mercedes-Benz Actros 2045 é de 45.100 quilos. Na nova versão Euro 6, o Actros 2045 vem equipado com motor OM 460 de 449 cavalos de potência a 1.600 giros e torque máximo de 224 kgfm a 1.100 rpm. O sistema de pós-tratamento utiliza Arla 32 e conta com injeção dupla do agente redutor e filtro de partículas. O Actros tem freio-motor Top-Brake de três estágios. A transmissão é a Mercedes-Benz Powershift 3 Advanced G291, automatizada, de 12 velocidades. De acordo com a marca alemã, as trocas são feitas 40% mais rápidas em relação à versão anterior.

No trem de força Euro 6, a Mercedes promete um consumo 8% menor em comparação aos Euro 5. O caminhão tem tanque de combustível principal de 535 litros, auxiliar de 320 litros e um de Arla de 75 litros. O Actros 2045 tem o sistema de retrovisores digitais MirrorCam de nova geração, com hastes mais curtas e nova configuração de imagens. O sistema faz apontamentos nas telas, com marcações gráficas, mostrando o alinhamento da carreta e os alertas de proximidade gerados pelos sensores instalados nas laterais, evitando os pontos cegos e melhorando a visibilidade geral, O preço do Mercedes-Benz Actros 2045 parte de R$ 900 mil.

Primeiras Impressões

Pelas estradas da vida

São Bernardo do Campo/SP – O teste do Actros 2045 foi supervisionado pela motorista profissional Julianni Sanchez, da Mercedes-Benz. Foi feito com lastro e peso de balança, ou seja, totalmente carregado, em uma carreta “sider” de três eixos, rodando com mais de 40 toneladas no total. O caminhão saiu da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, pela Via Anchieta, pelo trecho leste do Rodoanel e pelas rodovias Carvalho Pinto e Ayrton Senna até a região de Guararema, no Alto Tietê, em um trajeto de 250 quilômetros.

O caminhão tem bom desempenho carregado, o que já pode ser notado no arranque, logo na saída. As trocas de marchas do câmbio automatizado são suaves e quase imperceptíveis, com a eletrônica do câmbio escolhendo a melhor marcha para cada situação. O veículo trabalha sempre na faixa econômica de giro do motor. O modelo avaliado não tinha o freio retarder. O ruído interno é bem baixo, nunca ultrapassando os 60 decibéis a bordo, medido por aplicativo do celular. O sistema MirrorCam ajuda muito na visibilidade, possibilitando o monitoramento do comportamento da carreta e propiciando confiabilidade na tocada. O caminhão tem comportamento muito tranquilo na rodovia, com operação fácil e muitos recursos disponíveis. Bastante completo, é um modelo muito confiável na operação e parece se sentir à vontade nas estradas brasileiras.

O Actros 2045 tem suspensão pneumática, com controle de elevação de fácil operação. A cabine é muito confortável, praticamente com o piso plano, sem túnel do motor. Como essa versão tem o Top Space, tem mais de 1,90 metro de altura, o que permite caminhar a bordo sem ter de se agachar. O pacote de conforto do veículo é o Style Line, topo de linha da Mercedes-Benz, que inclui beliche com colchão premium, geladeira de 25 litros, acabamento exclusivo, iluminação interna especial, ar-condicionado digital, climatizador de cabine, volante multifuncional, carregador de celular por indução, revestimento dos bancos em tecido e banco do motorista com 12 regulagens, com apoio lombar e modo de massagem.