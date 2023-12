Letrux apresenta show de seu terceiro álbum no palco da Casa Natura Musical

No dia 16 de dezembro, sábado, às 22h30, Letrux estampa seu lado mais animalesco na Casa Natura Musical, apresentando seu terceiro álbum Letrux Como Mulher Girafa.

Produzido por João Brasil, o disco traz a participação especial de Lulu Santos na canção “Zebra” e apresenta 10 faixas inéditas, refletindo um estado de espírito da própria artista: ela mesma enquanto girafa, seu bicho-símbolo. “Tenho 1.85 de altura e por um tempo ‘girafa’ foi um apelido pejorativo que ganhei”, explica Letrux. “Mas logo percebi que a girafa era um bicho lindo e quem me chamasse assim, estava, na verdade, me elogiando”.

Efeito indireto de uma pandemia que encarou isolada num cantinho no meio do mato, as reflexões animalescas de Letrux foram se desenrolando nos últimos anos de modo bastante orgânico e, até então, sem pretensões de ganhar um corpo de disco.

Letrux Como Mulher Girafa revela ao ouvinte seis faixas curtas que se apresentam como “intervalos”, retalhos de bastidores de músicas que não chegaram a ser, mas que de algum modo também pertencem ao momento presente. “Acho que meu público tem uma curiosidade sobre minha vida além da minha obra, fico feliz com isso, querem saber como eu vivo, o que eu leio, o que eu gosto, então acho que quis dar esse presente, porque é muito íntimo, a gente ali, bem cru, sem edição alguma, brincando de compor. Gosto de mostrar que fazer um disco é uma saga”, pontua a cantora.

A escritora, cantora, compositora, poeta e atriz Letícia Novaes é um dos nomes de maior destaque no cenário da música independente contemporânea. Letrux, seu codinome artístico, ganhou uma grande notoriedade nacional e internacional após o lançamento do seu primeiro projeto solo, em 2017, Letrux em Noite de Climão (Joia Moderna), produzido através de um financiamento coletivo.

Serviço

Letrux | Letrux Como Mulher Girafa

Dia 16 de dezembro, sábado, 22h | Abertura da Casa: 20h30

Ingressos à venda pelo site da Sympla

Valores: de R$35 a R$200

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 90 minutos

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

www.casanaturamusical.com.br