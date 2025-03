Letícia Spiller curte passeio de luxo com novo namorado português

A renomada atriz Letícia Spiller, de 51 anos, utilizou suas redes sociais na última terça-feira (18) para dividir com seus seguidores uma série de imagens de uma viagem ao lado de seu novo parceiro, o português Franclim Mendes. O casal optou por alugar uma lancha de alto padrão em Búzios, no estado do Rio de Janeiro, que conta com comodidades como churrasqueira, piscina inflável e ar-condicionado.

Recentemente, Letícia encerrou um relacionamento de sete anos com o diretor de arte e músico Lucas Loureiro. Desde então, a artista assumiu seu romance com Franclim Mendes, um português que se mantém discreto nas redes sociais. Os dois foram vistos juntos durante o Carnaval, mas foi somente após esses encontros que Letícia oficializou a nova relação. O início do romance aconteceu logo após um breve envolvimento dela com o ex-BBB Nizam.

Franclim é graduado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real e já teve a oportunidade de residir em vários países, incluindo o México. Essa vivência internacional contribuiu para sua adaptação ao clima brasileiro, onde ele se encontra atualmente. Durante sua estadia no Brasil, ele tem aproveitado a vibrante atmosfera do Carnaval, participando tanto dos desfiles na Sapucaí quanto do famoso bloco Cacique de Ramos.

Em declarações recentes, Franclim expressou seu afeto por Letícia e revelou que ainda não tem uma data definida para retornar a Portugal, sinalizando a intensidade do novo relacionamento.