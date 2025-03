Letícia Sabatella denuncia doação não autorizada de seus cães

A atriz Letícia Sabatella revelou na quarta-feira (19) que seus cães foram doados sem sua autorização. Os animais estavam sob os cuidados de uma amiga veterinária em um sítio no interior do Rio de Janeiro, enquanto Letícia se dedicava a cuidar de sua mãe em Curitiba. No entanto, a amiga entregou os cães ao abrigo Cãorrijo, onde acabaram sendo adotados durante uma feira de adoção.

Repercussão e indignação do público

Uma postagem do abrigo Cãorrijo, datada de 20 de fevereiro, promovia a adoção de um dos cães, Bertoldo, alegando que ele havia crescido em um abrigo. Nos comentários, fãs de Letícia expressaram revolta, afirmando que o animal tinha uma família e deveria ser devolvido. Comentários como “Ele não cresceu em um abrigo, tem um lar e precisa voltar para seus tutores” e “Letícia Sabatella merece os cães dela de volta” refletiram a insatisfação do público com a situação.

Medidas legais e busca por solução pacífica

A atriz afirmou que já está tomando medidas legais para tentar reaver seus cães e foi bem recebida na Delegacia da Taquara. Letícia destacou que deseja resolver a situação sem prejudicar as famílias que adotaram os animais involuntariamente, especialmente as crianças que já criaram vínculos com eles. “Essas famílias têm crianças que se apegaram aos animais. Não quero traumatizar criança alguma. Convido-as a conviverem com os cachorrinhos no meu sítio, sob a minha tutela“, declarou.