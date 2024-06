Letícia Datena vai à Califórnia para o programa Acelerados de Rubens Barrichello

De competição em competição, a agenda da jornalista, apresentadora e influencer Letícia Datena segue agitada em 2024. Na segunda-feira, 17 de junho, ela desembarcou em Los Angeles, de onde seguirá em direção a Monterey para cobrir o GP de Laguna Seca da Fórmula Indy, no próximo fim de semana, para o Acelerados, programa da Band que apresenta com Rubens Barrichello e Gerson Campos, e para suas redes sociais.

“Irei dirigindo um Mitsubishi pela Pacific Coast Highway, a Highway 1, uma das estradas mais bonitas do mundo”, conta Letícia, que é embaixadora da marca no Brasil, e mostrará também essa experiência em suas páginas no Instagram e no Facebook. “A minha vida está inserida no universo do automobilismo e essas viagens são muito ricas em conteúdos bacanas para o meu público e o dos canais dos quais faço parte.”

Ela começou o ano no deserto da Arábia Saudita, cobrindo o Dakar, maior rally do mundo, sozinha, com projeto próprio e boletins diários exibidos na programação da Band e em redes sociais, suas e de parceiros. Com a Stock Car, principal categoria de automobilismo da América Latina, da qual é apresentadora e repórter da transmissão oficial, esteve nos autódromos de Goiânia, Velocitta (Mogi Guaçu/SP), Interlagos (São Paulo) e Cascavel (PR).

Em março trabalhou no Circuito do Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, para a Fórmula E, da qual é repórter da transmissão interna. E no início de junho foi a Bolonha fazer matérias para o Acelerados e suas redes sociais no Autódromo de Ímola.

Dicas na Bolonha – A cada viagem, ela aproveita oportunidades para conhecer novos lugares. Na Itália, o próprio circuito de Ímola, onde morreu Ayrton Senna, foi uma descoberta. Emocionou-se junto à escultura em homenagem ao piloto brasileiro.

Outra foi a aldeia medieval de Dozza, vizinha a Bolonha, capital da região da Emília-Romagna: “Superinteressante, está repleta de pinturas modernas nas suas paredes, uma verdadeira galeria de arte a céu aberto, considerada uma das mais belas da Itália”.

E a terceira descoberta foi fazendo uma das coisas de que mais gosta, conhecer restaurantes premiados. “Gastronomia é uma paixão, amo cozinhar e comer (rs). Fui ao Sandomenico, dono de duas estrelas Michelin, em Ímola mesmo. Um lugar tradicional, em funcionamento desde 1970, onde provei versões atualizadas de receitas tradicionais italianas. Impressionante”, conclui Letícia.

De volta ao Brasil, com a Stock Car ela fechará junho no Velocitta, e no segundo semestre de 2024 irá a Buenos Aires e a Rivera, no Uruguai.