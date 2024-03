Letícia Datena na pista da Fórmula E em São Paulo nesta semana

Em 15 e 16 de março, sexta-feira e sábado, a jornalista Letícia Datena estará a postos no circuito do São Paulo E-Prix, montado no entorno do Sambódromo do Anhembi, para atuar na transmissão interna da etapa da Fórmula E, exibida em toda a arena, pela segunda vez, na segunda corrida da categoria no Brasil.

“Eu vou conduzir as entrevistas em inglês e português com autoridades locais e internacionais, com todos os pilotos do grid, e com personalidades interessantes do paddock. Vou interagir com o público, participar do momento de bate-papo dos fãs com pilotos, emitir todos os avisos do evento, e vou narrar em inglês a entrega dos troféus no pódio”, conta Letícia, conhecida no mundo do automobilismo por ser apresentadora e repórter da transmissão oficial da Stock Car desde 2021.

Ela também mostrará os bastidores – uma de suas especialidades – do São Paulo E-Prix para os 428 mil seguidores de suas páginas no Instagram (instagram.com/leticiadatena) e no Facebook (facebook.com/leticia.wiermann).

É a segunda vez que Letícia Datena trabalha na apresentação interna da etapa brasileira da Fórmula E (Imagem: Divulgação)

Convidada em 2023 para essa transmissão interna pela Fórmula E, que contrata uma equipe local em cada país, Letícia irá para a segunda edição da prova paulista com o mesmo time do primeiro São Paulo E-Prix, que tem Alexander Grün, na narração da classificação e da corrida, e Renata Diniz na apresentação.

“Somos uma equipe-anfitriã, que conversa com quem chega ao circuito, e isso leva quem está nos assistindo dentro da própria arena a se sentir mais integrado ao evento, a entrar no clima”, diz a jornalista.

A previsão é de torcida animada. “Estamos em um momento importante para o Brasil na Fórmula E, uma das principais categorias do automobilismo mundial. Temos no grid os brasileiros Lucas Di Grassi e Sérgio Sette Câmara, e temos o Caio Collet estreando na Nissan como piloto reserva e de testes e desenvolvimento em simulador. Será muito legal. Estamos todos bem felizes!”, conclui Letícia Datena.