Leticia Bufoni assiste à final do skate ao lado de Snoop Dogg: ‘Zerei o game’

Após a abertura das Olimpíadas 2024, Snoop Dogg tem marcado presença nos locais de competições de algumas modalidades. Nesta segunda-feira (29), o cantor prestigiou a final do skate street masculino cercado por vários seguranças e aí não pensou duas vezes em convidar a brasileira Leticia Bufoni para sentar ao seu lado e trocar impressões dos competidores.

A skatista, que participou dos Jogos de Tóquio 2021, e abriu mão da corrida por uma vaga na competição deste ano para se “concentrar em diferentes projetos” há dois anos, contou que foi convidada pelo artista para assistir à disputa. “Snoop me convidou para assistir o street com ele e ensinar sobre o formato! Zerei o game”, escreveu Leticia nas redes sociais.

Snoop Dogg chamou a atenção também por acompanhar a prova com um ventilador portátil, já que a sensação térmica em Paris era de 35 graus. O rapper saiu da arena La Concorde antes do resultado final com o japonês Horigome Yuto, campeão nos últimos Jogos Olímpicos, conquistando o bicampeonato. Jagger Eaton ficou com a prata e Nyjah Huston, ambos dos Estados Unidos, levou o bronze.