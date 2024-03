L’Étape Cunha entra na última semana de inscrições

Primeira prova do L’Étape Brasil by Tour de France na temporada 2024, o L’Étape Cunha se aproxima e as inscrições chegam em sua reta final. Nesta segunda-feira (11) começa a contagem regressiva de uma semana para os atletas que desejam disputar a prova chancelada pela Tour de France: as inscrições vão até o dia 18 de março.

O evento em Cunha (SP) está confirmado para acontecer de 5 a 7 de abril e os ciclistas já estão na expectativa para enfrentar as subidas intermitentes e curvas diferenciadas da região. A organização prevê um aumento no número de inscritos, alcançando nesta última semana de inscrições o limite de segurança de 1.500 atletas na disputa. As inscrições seguem abertas.

Até o momento, já estão confirmados ciclistas de 16 estados diferentes, sendo a maioria (74%) do estado de São Paulo. Atletas de fora do país também vão prestigiar a etapa brasileira do Tour de France: estão inscritos estrangeiros de EUA, Alemanha e Canadá.

“A etapa em Cunha abre o ano de celebração dos 10 anos do L’Étape Brasil, ali foi onde tudo começou. O novo percurso curto vai tornar a prova ainda mais prazerosa para quem quer ir e se divertir. Cunha é diversão garantida para quem gosta de desafios!”, afirma Bruno Prada, CEO do L’Étape Brasil by Tour de France.

Nesta temporada, os atletas participantes poderão contar com toda a estrutura que a organização oferece, no mesmo estilo das grandes provas europeias, bem como a segurança do primeiro ao último quilômetro. Um cenário perfeito para encarar o “medo” que o percurso proporciona e desmitificar a sua dificuldade.

Segundo Fernando Cheles, diretor técnico da prova, pedalar em Cunha (SP) é uma chance única de realizar uma conexão com a bicicleta, trabalhando e aprimorando durante a pedalada foco, concentração e técnica.

“Realmente, o percurso tem uma cobrança técnica e é avaliado por muitos atletas e professores como um percurso exigente. É uma prova que não tem muitos momentos de baixa intensidade ou descanso, o percurso não tem grandes planos, nem grandes retas, que poderiam permitir a formação de pelotões e aquele ciclismo em grupo e mais monótono”, explica Cheles.

“É um percurso que exige atenção o tempo todo, como o ciclismo deve ser! Por essa característica muitos atletas dizem que é difícil de terminar, mas na verdade, ao meu ver, é uma prova e percurso ímpar, que propicia o atleta usar todo equipamento e técnica e condição fisiológica para desenvolver o seu ciclismo” completa.

Em 2024, os atletas inscritos no L’Étape Brasil em Cunha poderão optar por um dos dois trajetos: o curto, com 59 km de estradas fechadas e 1.300 metros de altimetria acumulada, ou o longo, com 110 km e 2.870 metros de altimetria.

Clique abaixo e assista os melhores momentos da prova em Cunha 2023:

O L’Étape Brasil

O L’Étape Brasil by Tour de France é uma das provas mais importantes do ciclismo amador do país. Em 2024 completa dez anos no país e terá três etapas: em Cunha, em abril, no Rio de Janeiro em junho, e em Campos do Jordão, em setembro.

O evento possui 30 etapas espalhadas pelo mundo. Entre os países que recebe as etapas amadoras estão: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.

O Tour de France é a mais tradicional prova do ciclismo de estrada mundial, assim como o maior evento esportivo anual do mundo. Criado em 1903, o Tour de France reúne a nata do ciclismo: somente os melhores do mundo podem percorrer os 3.600 km da competição. É um evento de 22 dias (sendo apenas 2 dias de descanso para os atletas) que acontece sempre ao longo mês de julho.