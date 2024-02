L’Étape Brasil abre temporada de “Blitz” para ciclistas

As “Blitz” do L’Étape Brasil voltaram com tudo em 2024. Visando o aquecimento para a prova de Cunha (SP), que será realizada em pouco mais de um mês, de 5 a 7 de abril, as primeiras “Blitz” estão confirmadas em São Paulo.

No final de semana passado, sábado (24/2), a estreia da ativação aconteceu em Alphaville, Santana de Parnaíba. E as próximas já estão confirmadas: sábado que vem (2/3) em Cabreúva e em seguida, sábado (9/3) e domingo (10/3) em Cunha. Mais detalhes, como os horários e endereços das “Blitz”, serão anunciados no perfil do Instagram do L’Étape Brasil (@letapebrasil).

Atletas fazem aquecimento para L’Étape Cunha (Imagem: Divulgação/L’Étape Brasil)

Na primeira “Blitz”, realizada no último final de semana, cinco assessorias esportivas e mais de 120 ciclistas estiveram presentes, em Alphaville, região com muitos relevos e inclinações, que proporciona um bom treinamento para o L’Étape Cunha, prova com muitas subidas.

“As blitz oferecem ainda promoções de inscrições em provas do L’Étape Brasil com super descontos e bonificações exclusivas”, afirma Fernando Cheles, Diretor Técnico do L’Étape Brasil.

Além do suporte técnico, do treinamento e da troca de experiência com outros ciclistas, os participantes da blitz contam com hidratação e alimentação e podem encontrar produtos dos patrocinadores oficiais do L’Étape Brasil.

Divulgação/L’Étape Brasil

“As ativações que realizamos nas ‘Blitz’ visam aproximar os ciclistas da prova ao longo do ano, enquanto não chegam as etapas tão aguardas por eles, seja em Cunha, Campos do Jordão ou Rio de Janeiro”, diz Thaís Barg, diretora de marketing do L’Étape Brasil.

“Essas três primeiras ‘Blitz’ tem foco na preparação e divulgação do evento que abre nosso calendário, o L’Étape Cunha. Mas ao longo da temporada, teremos novas ativações confirmadas voltadas para as provas de Campos e Rio”, finaliza.

As inscrições seguem abertas no site do L’Étape Brasil.

O L’Étape Brasil

O L’Étape Brasil by Tour de France é uma das provas mais importantes do ciclismo amador do país. Em 2024 completa dez anos no país e terá três etapas: em Cunha, em abril, no Rio de Janeiro em junho, e em Campos do Jordão, em setembro.

O evento possui 30 etapas espalhadas pelo mundo. Entre os países que recebe as etapas amadoras estão: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.

O Tour de France é a mais tradicional prova do ciclismo de estrada mundial, assim como o maior evento esportivo anual do mundo. Criado em 1903, o Tour de France reúne a nata do ciclismo: somente os melhores do mundo podem percorrer os 3.600 km da competição. É um evento de 22 dias (sendo apenas 2 dias de descanso para os atletas) que acontece sempre ao longo mês de julho.