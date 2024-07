Lesões atrasam a vida de Abel e preocupam Palmeiras em momento-chave do ano

A derrota para o Fluminense não causou um grande impacto negativo para o Palmeiras na tabela do Brasileiro: a equipe está a quatro pontos do líder Botafogo e segue próxima do topo da tabela. No entanto, o Alviverde sentiu os desfalques importantes e mostrou que ainda não encontrou as respostas dentro do elenco a poucos dias de um momento-chave da temporada.

Na semana que vem, o Palmeiras já começa a decidir as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Duas semanas depois, inicia as oitavas de final da Libertadores contra o Botafogo. O desempenho da equipe caiu sem alguns titulares às vésperas de confrontos importantíssimos.

Ataque pouco produtivo sem Estêvão. Como no jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras teve o ataque formado por Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. Foram apenas sete finalizações na partida contra o Flu, e apenas um deles foi em direção ao gol. Faltou velocidade na transição ofensiva e criatividade no campo de ataque o que sobrava quando Estêvão era o titular da equipe. A joia palmeirense se recupera de torções no joelho esquerdo e no tornozelo esquerdo.

João Martins, auxiliar de Abel que comandou a equipe contra o Flu, disse após a partida que Felipe Anderson e Dudu precisam se adaptar ao time. “É um processo. Temos que ter calma, tempo. Ele vai ter esse tempo, vamos ter essa calma. A culpa [da derrota] não foi do Felipe [Anderson], foi do coletivo todo, do goleiro ao centroavante. Ele está se adaptando, entrando na equipe, assim como Dudu, Maurício e Giay. Precisamos dar esse tempo a ele. Claro que ajudaria se chegasse e já fizesse dois ou três gols, mas o futebol não é assim. Isso para ele é como se fosse os jogos do Paulistão”.

Reforço na lateral direita? O gol da derrota palmeirense saiu nas costas de Marcos Rocha pelo lado direito. Ele foi o escolhido por Abel Ferreira como o substituto de Mayke (desfalque com edema na coxa direita). A outra opção na posição é Agustín Giay, contratado junto ao San Lorenzo, que ainda não estreou e foi um pedido do técnico português. O argentino pode aparecer entre os titulares contra o Vitória.

Lateral esquerda segue com Vanderlan. Piquerez está fora da temporada após passar por cirurgia no joelho, e Vanderlan foi titular pela segunda vez consecutiva. Ele não fez uma grande partida, mas não comprometeu.

Vaga no meio-campo em aberto. O Palmeiras vivia grande expectativa de ver Richard Ríos em campo após a grande Copa América com a Colômbia, mas ele também não fez uma boa partida contra o Fluminense. Além disso, o titular Zé Rafael não fez a falta por estar pendurado e permitiu que o Fluminense puxasse o contra-ataque na hora do gol. Aníbal Moreno é o único intocável no meio-campo da equipe no momento.

Vitor Reis é a única boa notícia. O zagueiro de 18 anos substituiu Murilo (com uma entorse no tornozelo direito) e fez uma partida muito segura. Segundo o Footstats, site especializado em estatística, ele foi o melhor em campo pelo Alviverde com nota 6,6.

O clube entende que as lesões de Estêvão, Mayke e Murilo não são graves e que eles devem estar à disposição dos mata-matas que estão por vir. O meia-atacante pode retornar contra o Vitória, sábado, 19h, no Allianz Prque, mas o Alviverde não quer acelerar o processo de recuperação.

OS DESFALQUES DO PALMEIRAS

Bruno Rodrigues: cirurgia no joelho esquerdo

Estêvão: torções no tornozelo e joelho esquerdos

Piquerez: cirurgia no joelho esquerdo

Murilo: entorse no tornozelo direito

Mayke: edema na coxa direita