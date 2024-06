Lesão no menisco tira Djokovic de Roland Garros e do topo do ranking

Uma ressonância magnética feita na manhã desta terça-feira (4) encerrou a participação do sérvio Novak Djokovic no Aberto da França de tênis, e ao mesmo tempo tirou dele o posto de líder do ranking mundial.

O exame constatou uma lesão do menisco medial do joelho direito, sofrida durante a vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo, em cinco sets, na véspera, pelas oitavas de final do torneio. Até a tarde desta terça, não se sabia se Djokovic precisará de cirurgia.

Está em risco sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris. A disputa do tênis ocorrerá no próprio complexo de Roland Garros, que recebe o Aberto da França, e terá início em 27 de julho.

O novo número 1 é o italiano Jannik Sinner, de 22 anos, que em janeiro conquistou seu primeiro torneio do Grand Slam, o Aberto da Austrália. Sinner é o primeiro italiano e o 29º homem a liderar desde a criação da lista da ATP, a associação de tenistas profissionais, em 1973.

“Dizer o quê? Ser o número 1 é o sonho de todo jogador. Desejo a Novak uma pronta recuperação”, disse o italiano.

Djokovic era líder havia 39 semanas, desde setembro do ano passado, quando recuperou a posição do espanhol Carlos Alcaraz. Ao todo, o sérvio acumula 428 semanas no topo, um recorde histórico.

Com o abandono de Djokovic, o norueguês Casper Ruud avançou automaticamente para a semifinal.

Djokovic terminou o jogo contra Cerúndolo sob efeito de analgésicos. Esteve a dois games da derrota, mas o medicamento começou a fazer efeito e, sentindo menos dores, o sérvio virou a partida.

Na entrevista após o jogo, o sérvio, três vezes campeão de Roland Garros (2016, 2021 e 2023), chegou a admitir que não sabia se, passado o efeito dos comprimidos, teria condição de continuar no torneio. O treinador francês Patrick Mouratoglou revelou que viu Djokovic no vestiário e que o sérvio mal podia caminhar após a vitória sobre Cerúndolo.