Lesão de Estêvão importa mais ao Palmeiras do que chance perdida de ser líder

O Palmeiras perdeu para o Botafogo e viu o clube carioca se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, a situação de Estêvão – que deixou o estádio Nilton Santos mancando e com a ajuda de Raphael Veiga – é mais importante neste momento do que a chance desperdiçada de assumir a ponta do campeonato.

O EFEITO ESTÊVÃO

Estêvão será reavaliado em São Paulo nesta quinta-feira (18). Aos 32 minutos do segundo tempo, ele disputou a bola com o zagueiro Alexander Barboza e caiu em cima de sua própria perna esquerda. Imediatamente, o jovem reclamou de muitas dores, até tentou seguir no jogo, mas foi substituído.

Hoje, o Palmeiras é Estêvão e mais 10 e tem fase decisiva da Libertadores se aproximando. O jovem de 17 anos é o atleta com mais partidas consecutivas no elenco atualmente (23) e no Brasileirão tem participação direta em nove gols do Palmeiras (cinco gols e quatro assistências). No dia 14 de agosto, em menos de um mês, Botafogo e Palmeiras voltam a se enfrentar pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e seria péssimo para o Alviverde não contar com Estêvão.

POSSÍVEL BAIXA DE ESTÊVÃO PODE SER AMENIZADA POR REFORÇOS

Felipe Anderson e Maurício fizeram suas estreias pelo Palmeiras. Felipe, ainda sem ritmo de jogo, demonstrou muita qualidade e é o ponto positivo. Maurício, mais modesto, não conseguiu mostrar muito de seu futebol.

O meio-campista/lateral direito argentino Agustín Giay não estava à disposição contra o Botafogo, mas será opção para sábado (20), contra o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

SEM NEURA APÓS DERROTA

A derrota desta quarta não preocupa. O Palmeiras viveu cenário parecido contra o Botafogo no ano passado e acabou campeão do Brasileiro. O Alviverde perdeu por 1 a 0 para o Alvinegro, na 12ª rodada, em pleno Allianz Parque, e mesmo assim terminou campeão. As declarações do elenco palmeirense após o jogo seguem esse pensamento.

Derrota no detalhe. Abel Ferreira disse após o jogo que o Palmeiras não conseguiu a vitória por detalhes, e o goleiro Weverton exaltou o “grande jogo” do Alviverde mesmo com a derrota por 1 a 0. “É o tipo de jogo definido nos detalhes. Foi um jogo bem jogado e disputado, o que fez a diferença foi a eficácia. Parabéns ao adversário que foi eficaz”, disse Abel.

“Não tem muito tempo para se lamentar. Sábado já tem jogo de novo, vamos recuperar bem, treinar, melhorar o que precisa melhorar, focar no jogo de sábado. O desta quinta-feira (18) já não tem mais volta. Vale a pena valorizar o grande jogo, decidido no detalhe”, afirmou Weverton.

Se não fosse o goleiro John… O Palmeiras fez uma boa partida e criou chances para vencer, mas parou em uma noite inspirada de John. Segundo o Footstats, o goleiro botafoguense ganhou uma rara nota 10 pela atuação.