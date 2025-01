Leonardo Sica assume presidência da OAB SP em solenidade de posse administrativa

O advogado criminalista, Leonardo Sica, assumiu a presidência da diretoria da maior secional da Ordem dos Advogados do Brasil, a de São Paulo, em cerimônia realizada na sede da instituição, na terça-feira (7). Em uma eleição histórica, realizada de forma totalmente online pela primeira vez na Ordem paulista, Sica foi conduzido à presidência da OAB SP com 116.858 votos, e vai liderar a entidade durante o triênio 2025-2027.

A posse administrativa da gestão também contou com a presença de Daniela Magalhães, que assume como vice-presidente da OAB SP, Adriana Galvão, secretária-geral, Viviane Scrivani, secretária-geral adjunta, e Alexandre de Sá Domingues, diretor-tesoureiro. Diva Gonçalves Zitto Miguel de Oliveira estará à frente da presidência da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo).

Em seu discurso de posse, Sica destacou a importância de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na última gestão. “Nosso maior desafio hoje é continuar e aprofundar as mudanças, as inovações e as renovações feitas nos últimos três anos”, destacou.

O presidente também enfatizou as maiores responsabilidades e desafios do mandato, que estarão centradas na promoção de inclusão, diversidade e representatividade, o fortalecimento das instituições democráticas e a valorização do papel social da advocacia, e uma gestão com ações perenes e baseada em diálogo e projetos. Além disso, destacou a importância de ampliar a participação da OAB em momentos cruciais para a defesa da democracia representativa.

Patricia Vanzolini, que deixa a presidência da entidade e assume uma vaga no Conselho Federal da OAB, esteve presente para a passagem de bastão e reforçou o papel da instituição paulista no âmbito federal com ações fundamentais, como a defesa das prerrogativas da classe e a reforma do processo eleitoral interno do CFOAB. “No Conselho Federal, a OAB SP tem tido uma atuação firme, independente, destacada e vai continuar desta forma”, ressaltou Vanzolini.

As cinco primeiras medidas adotadas pela atual diretoria foram anunciadas durante a posse. “Para enfrentar esses desafios nós temos time, confiança, legitimidade, ideias e não nos falta boa vontade”, citou Sica.

1. Expansão do programa Anuidade de Volta: o programa passa a valer para todos os cursos, seminários e conferências realizados pela OAB SP

2. Campanha nacional para aprovação do PL 4359/2023: campanha intensa para a aprovação do projeto, que é um instrumento normativo valioso para garantir a eficácia das prerrogativas dos advogados em juízo.

3. Letramento em Inteligência Artificial (IA): oferecimento de programa gratuito à advocacia paulista com os melhores profissionais do ramo para o letramento na área.

4. Proposta de reforma eleitoral da OAB: proposta para eleições diretas e online do CFOAB.

5. Pacto pela Justiça: reunindo, em um centro de entendimento e ação, Judiciário, Legislativo, Executivo e Sociedade Civil, em um movimento de defesa das instituições democráticas e de compreensão das necessidades contemporâneas de acesso e distribuição de Justiça. Diálogo e cooperação são os únicos meios para a “justiça ser justa”.

Na solenidade foram divulgados os profissionais que estarão à frente de algumas das comissões temáticas da Ordem paulista. Entre eles Camila Torres, na Comissão de Direitos Humanos; Claudia Bernasconi que lidera a Prerrogativas; Luciana Temer, que comanda Direito Constitucional; Celso Vilardi, que será responsável pela Defesa da Democracia e do Estado de Direito; Alexandre Zavaglia que ficará à frente de Tecnologia e Inovação; e Daniela Liborio que dirigirá a Escola Superior de Advocacia (ESA).

Veja no link (clique aqui), detalhes dos planos para a gestão, anunciados pelo presidente, e também do foco de atuação da OAB SP sob comando de Leonardo Sica.