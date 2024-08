Leonardo Gonçalves cai na estreia no judô e vê público vaiar resultado

Leonardo Gonçalves está eliminado na categoria até 100kg nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro acabou derrotado por Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, no golden score de sua primeira luta em Paris.

O brasileiro sofreu um waza-ari com pouco mais de um minuto de luta. O judoca dos Emirados Árabes aproveitou um contra ataque para conseguir a vantagem.

Também no contra-ataque, Leonardo conseguiu empatar o combate, mas acabou derrotado no golden score. O brasileiro conseguiu encaixar o golpe com 2min33 de luta, mas sofreu um segundo waza-ari no “ponto de ouro” e acabou eliminado.

Os torcedores presentes, porém, discordaram da decisão. Vaias foram ouvidas após a arbitragem decretar a derrota do brasileiro.

Leonardo foi bronze no Grand Prix de Zagreb em 2023 e prata no Mundial Jr de 2015. O brasileiro busca a sua primeira medalha olímpica.

Ele também integra o time brasileiro que disputará a competição de equipes mistas. O Brasil entra nas oitavas de final, contra o Cazaquistão, neste sábado (3), a partir das 5h (de Brasília).