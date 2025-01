León, do México, anuncia a contratação de James Rodríguez

O meia James Rodríguez está de casa nova. Na noite desta segunda-feira (13), o atleta foi anunciado oficialmente como reforço do León, do México.

Após passagem discreta pelo Rayo Vallecano, da Espanha, além de período polêmico no São Paulo, o meio-campista colombiano busca retomar o bom futebol. O tempo de contrato não foi informado pelos mexicanos.

Defendendo o León, James Rodríguez terá a oportunidade de disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontece em junho deste ano. O clube do México está no grupo X ao lado não só do Flamengo, mas também está acompanhado de Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia.

Somando as atuações por Rayo Vallecano e São Paulo, James Rodríguez entrou em campo 15 vezes, tendo marcado um gol e duas assistências. Mesmo diante de períodos turbulentos na carreira, o meia tinha várias sondagens e escolheu o projeto do León.