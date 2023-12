León demite jovem treinador após queda na estreia do Mundial de Clubes

A eliminação nas quartas de final do Mundial de Clubes fez o León, do México, demitir o técnico Nicolás Larcamón. O clube perdeu para o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 1 a 0, e tratou a derrota como um marco vergonhoso em sua história.

“Nos sentimos envergonhados pela forma como estamos saindo do torneio mais importante da nossa história. O Club León deve recuperar a sua mística, a sua identidade, a vocação e a coragem que sempre nos caracterizaram”, diz parte do comunicado.

Apesar do duro comunicado, o clube agradeceu o treinador pela conquista da Liga dos Campeões da Concacaf, que rendeu ao clube o direito de disputar o Mundial.

“É uma decisão muito dolorosa para a instituição porque corta um projeto no qual tínhamos grandes esperanças. Agradecemos a Nicolás e sua comissão técnica por nos ter trazido até aqui como campeões da Concacaf, não esqueceremos.”

Com isso, Nicolás Larcamón, de apenas 39 anos, se despede do clube com 51 jogos. Neste período, foram 23 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. O León ainda não definiu o nome do seu novo treinador.

Enquanto isso, o Mundial de Clubes continua com seus jogos da semifinal. Na segunda-feira, às 15 (horário de Brasília), o Fluminense enfrenta o Al Ahly, do Egito, no King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. No dia seguinte, no mesmo horário e local, o Manchester City estreia contra o Urawa Reds, do Japão.