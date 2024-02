Leo Santana presenteia com Brahma Phones público do camarote da marca em Salvador

Já era quase 4h da manhã desta terça-feira quando Leo Santana apareceu no palco do espaço mais badalado do Circuito Dodô (Barra-Ondina), o Camarote Brahma, para deixar os foliões que lotavam o local literalmente de “pernas bambas”. Além do hit que está concorrendo a Música do Carnaval 2024, “Perna bamba” (composição do artista com a banda Parangolé), o Gigante cantou vários sucessos, como “Golzinho vermelho”, “Posturado e Calmo” e “Dono da zorra toda”, deixando a galera em polvorosa até de manhã.

Leo Santana, que é embaixador da Brahma, marca patrocinadora oficial da folia baiana, desembarcou no camarote depois de realizar dois shows em Pernambuco. Com uma disposição de dar inveja, ele não parou um minuto e, entre um sucesso e outro, surpreendeu o público, perguntando quem gostaria de ganhar um celular para usar na folia. O sim da galera ecoou no Camarote e o Gigante completou: “Imagina curtir o Carnaval, tomando sua Brahminha, e não se preocupar com celular… que sonho, family!”.

Com um Brahma Phone na mão, que tem a cor vermelha da marca, Leo Santana continuou: “A Brahma, que entende tudo de Carnaval, criou o melhor celular do mundo pra você curtir a folia. Ele faz ligação, manda SMS, tem aplicativo de transporte e aplicativo de entrega e ainda tem uma câmera de 8 megapixels, para você registrar os melhores momentos da festa sem se preocupar”, explicou o artista, convocado os foliões para tirar uma selfie com ele usando o aparelho: “Joga a mão lá em cima, galera”.

Vr2producoes

E, pra mostrar que esse Carnaval está sendo especial, o Gigante chamou a sua equipe e deu um comando: “Bora dar Brahma Phone pra galera aqui da frente. Vocês querem? Eu vou entregar ele na caixa pra vocês. Um presentinho da Brahma com o GG”, deixando o público presente ainda mais animado. Ao todo, foram distribuídos 30 aparelhos e os cinco seguranças que estavam na frente do palco foram os primeiros a serem contemplados. Um folião chamado Rafael, que estava aniversariando, também ganhou o presente da Brahma. “Feliz aniversário, moleque”, disse Leo, acrescentando: “Tem que respeitar a Brahma, viu?”.