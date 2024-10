Léo Santana anuncia PaGGodin de São Paulo

Depois de passar pelo no Rio de Janeiro, em agosto e por Salvador, em setembro, o GG Léo Santana acaba de anunciar os convidados da próxima edição do PaGGodin, que acontecerá em São Paulo, no dia 19 de outubro.

Léo vai levar para o Ibirapuera os cantores Péricles e Mc Daniel, e o grupo Menos É Mais, para juntos, levarem a atmosfera do paggode para a capital paulista. O GG vai colocar todo mundo para dançar, ao som das canções que veem fazendo sucesso entre seus fãs e os amantes do samba. O projeto do gigante mistura samba e pagode, trazendo o cantor em um modelo de apresentação diferente do que os fãs estão acostumados a ver.

“Estou trazendo 3 grandes nomes da música para estarem comigo em mais uma edição desse projeto que é tão especial para mim. Péricles é uma referência no ritmo, um artista único e um grande amigo. Mc Daniel também é um irmão que a música me deu e a galera do Menos É Mais vai chegar pra colocar todo mundo para curtir muito. Tenho certeza que a edição de São Paulo vai ser única…”, comentou animado Léo Santana.

Com uma vibe de fim de tarde, o “PaGGodin” vai mostrar toda a versatilidade do GG, ao passear por diversos gêneros, colocando o tempero e o suingue baiano no ritmo carioca, trazendo uma mistura que promete colocar todo mundo para dançar.

O “PaGGodin” é fruto da parceria entre a Salvador Produções e a R2, de Brasília.

Para maiores informações acesse @paggodinoficial.

SERVIÇO:

PAGGODIN SÃO PAULO

Léo Santana e Convidados

Data: 19/10

Local: Parque Ibirapuera

Ingressos: https://ingresse.com/paggodin-sao-paulo/