Léo Ortiz e Martinelli são convocados para substituir Militão e Rodrygo

O zagueiro Léo Ortiz (Flamengo) e o atacante Gabriel Martinelli (Arsenal) foram convocados neste sábado para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Eles irão substituir Éder Militão e Rodrygo, cortados por lesões.

Na próxima quinta-feira (14), a seleção brasileira de Dorival Júnior enfrenta a Venezuela, em Maturín, e no dia 19 de novembro joga contra o Uruguai, em Salvador. Na segunda-feira (11), Léo Ortiz e Gabriel Martinelli se apresentam junto aos outros jogadores convocados, que iniciam a preparação para os dos últimos dois jogos do Brasil no ano.

Rodrygo e Militão se machucaram neste sábado durante a goleada do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Osasuna. Ambos foram substituídos ainda no 1º tempo da partida e deixaram o gramado do Santiago Bernabéu arrasados.

COMO FORAM AS LESÕES

Aos 20 minutos de partida, Rodrygo sentiu lesão na coxa e precisou ser substituído, em aparente lesão muscular. O atacante brasileiro deixou o campo chorando ao ser substituído por Brahim Diaz.

Rodrygo já havia ficado de fora do clássico contra o Barcelona, no fim de outubro, por conta de uma lesão muscular. Na ocasião, Rodrygo estava com uma lesão muscular na coxa direita, após o jogo contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões.

Dez minutos após a lesão de Rodrygo, Eder Militão também precisou ser substituído. O zagueiro travou o pé direito no gramado em uma disputa na área e sentiu o joelho. Caído no gramado, Militão ficou gritando de dor e precisou ser retirado do campo de maca.

Em comunicado oficial, o Real Madrid informou que Militão sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos do joelho direito. O zagueiro terá que passar por cirurgia e deverá perder o restante da temporada.

Em 7 de outubro, Militão já havia sido cortado da seleção após uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda. O zagueiro ficou de fora dos duelos da seleção contra o Chile e o Peru.

Militão já teve um problema grave em seu outro joelho, o esquerdo. O zagueiro ficou parado por 7 meses, de agosto de 2023 a abril deste ano, após sofrer uma ruptura do ligamento em partida contra o Athletic Bilbao.