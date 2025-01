Léo Magalhães grava DVD em São Paulo com participações especiais

“E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi”, um dos grandes sucessos das rádios e redes sociais em 2018, Léo Magalhães grava seu novo DVD no dia 12 de fevereiro. Com participações de Paula Fernandes, Wesley Safadão, Edson & Hudson, Eduardo Costa e Raça Negra, o projeto celebra duas décadas de carreira do artista. O audiovisual será gravado na Vibra São Paulo, capital paulista e os ingressos para o show custam a partir de R$ 40 + taxas e estão disponíveis no site uhuu.com.

Este será o 20º álbum e 8º DVD da carreira do cantor, que atualmente segue como um dos principais nomes da música sertaneja. O trabalho será um registro de sua trajetória no mundo da música, resgatando e relembrando canções que foram fundamentais para a construção de sua história no cenário musical.

“Estou muito feliz em poder comemorar com o público esse momento tão importante da minha carreira. É uma forma de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dessa jornada. Vai ser uma noite de muita emoção e música boa”, afirma Léo Magalhães.

O romantismo sempre foi e ainda é o ponto forte de Léo Magalhães que além de cantor é um excelente comunicador, sabe como poucos traduzir a linguagem popular, o exemplo deste identidade é seu público fiel de norte a sul do país. Hoje, com mais de 1.6 bilhão de visualizações em seu canal do Youtube e 1,1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Léo Magalhães se consagra como um dos artistas mais populares do país.

Serviço:

Gravação de DVD Léo Magalhães

Data: 12 de fevereiro de 2025

Horário: 22h

Local: Vibra São Paulo (Avenida das Nações Unidas, 17955)

Ingressos: a partir de R$ 40 no site Uhuu.com