Léo Magalhães celebra história da música romântica em gravação de DVD

Emoção durante 36 músicas! Este foi o resumo da gravação histórica do DVD “20 Anos de História”, de Léo Magalhães, que aconteceu nesta quarta-feira (12) na Vibra São Paulo. Com ingressos esgotados e participações de peso, o artista reviveu grandes clássicos da sua história e também gravou músicas inéditas em comemoração a duas décadas de carreira.

Clássicos como “Oi” e “Locutor” não ficaram de fora do projeto audiovisual. “A escolha do repertório foi difícil, tenho muitas músicas que marcaram minha carreira e não poderiam ficar de fora do setlist, afinal, são vinte anos. Quando batemos o martelo de que seriam 36 faixas gravadas, todo mundo se surpreendeu, pois não é algo comum de acontecer, foram 20 regravações e 16 inéditas”, comenta Léo Magalhães. “Eu escutei cerca de 800 músicas para selecionar as inéditas, foi um trabalho difícil, mas valeu a pena”, completa o artista.

Para este dia especial, o artista convocou Edson & Hudson, Eduardo Costa, Paula Fernandes e Wesley Safadão para músicas inéditas. Enquanto Luiz Carlos, do Raça Negra, participou da gravação com um medley de grandes músicas da banda.

E a escolha das participações foi muito pensada por Léo, que não deixou de escolher músicos que combinam com a história dele. “Eu convidei artistas que eu admiro, que combinam com a minha voz. Sou um cantor sertanejo que conquistou um público muito fiel, não quero tentar inovar e perder a minha essência”, lembra o artista.

Este foi o 20º álbum e 8º DVD da carreira do cantor, que atualmente segue como um dos principais nomes da música sertaneja. O romantismo sempre foi e ainda é o ponto forte de Léo Magalhães que além de cantor é um excelente comunicador, sabe como poucos traduzir a linguagem popular, o exemplo deste identidade é seu público fiel de norte a sul do país. Hoje, com mais de 1.6 bilhão de visualizações em seu canal do Youtube e 1,1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Léo Magalhães se consagra como um dos artistas mais populares do país.