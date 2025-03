Léo Foguete agitou camarotes da Sapucaí até festa tradicional de Recife

Com um sucesso estrondoso em seu primeiro ano de carreira, Léo Foguete celebrou em grande estilo o seu primeiro Carnaval. Dos camarotes da Sapucaí às tradições do Recife, o cantor marcou presença com a energia contagiante e forró romântico nos principais eventos da folia em 2025.

Ontem, 4, Léo Foguete encerrou o “Carvalheira na Ladeira”, em Recife/PE, com ingressos esgotados, consolidando-se como uma das maiores apostas da música nordestina. Ao longo da última semana, o cantor dividiu line-ups com Ana Castela, Anitta, Nattan, Belo, Pericles, Felipe Amorim, Dennis DJ e muitos outros.

Com apenas 20 anos, o pernambucano Mayrllon Castro conquistou todas as paradas musicais do país em ascensão meteórica como Léo Foguete. As canções autênticas que falam de amor e seu jeito simples propagaram o forró romântico com “Cópia Proibida”, “Última Noite” e “Cabelo de Sol” para públicos de todas as idades.

Os dez shows realizados em uma única semana comprovam que o carisma e jeito de menino de Léo Foguete chegarão ainda mais longe. A jornada só começou e os locais por onde passou foram: Salvador/BA (Camarote Villa), Rio de Janeiro/RJ (Better Days e Nosso Camarote), São Paulo/SP (Carnaval na Cidade), São Luís/MA (Carnaval Vem Pro Mar), São Benedito/CE, Apodi e Assú/RN, Recife/PE (Carvalheira na Ladeira) e Cametá/PA.