Léo e Raphael agora é AgroPlay Music

Considerados os precursores do estilo agronejo, Léo e Raphael agora fazem parte do casting da AgroPlay Music agora.

Atuante a quase dois anos no mercado do agronejo, a AgroPlay Music recebe a dupla em seu casting que já é repleto de grandes nomes relevantes da música sertaneja, como Ana Castela, Luan Pereira, Julia e Rafaela, Guilherme e Manuel, Julya e Maryana, entre outros artistas.

“Eu acho muito instigante essa nova fase, porque a dupla ‘conversa’ com o AgroPlay e com o movimento, então estamos em casa. E esse ano completamos 10 anos de carreira, então tem um significado muito grande. Só temos a agradecer a Golfão Produções e toda a galera que sempre nos apoiou, e a amizade continua sempre, um torcendo pelo o outro”, diz Raphael.

“Estou feliz demais de entrar no Agroplay, que é um escritório que eu acompanho desde o começo, e é o escritório do meu parceiro, que canta comigo. E a empresa faz parte desse movimento que ajudamos a fortalecer lá atrás. É um novo ciclo que vamos entrar com mais energia, animação e muita novidade. Então estamos muito empolgados, pode ter certeza que esse ano de 2024, a dupla em parceria com a AgloPlay Music, comemorando esses 10 anos de Léo e Raphael, vai ter muitas conquistas”, compartilha Léo.

AgroPlay

A AgroPlay Music, é responsável pelo gerenciamento artístico e conta com mais de 250 colaboradores desde seus dois anos de fundação. Criada por Everton Albertoni, Raphael Soares e Rodolfo Lessi, a Agroplay Records é responsável pelos lançamentos no streaming dos principais cantores sertanejos da atualidade. Com menos de 1 ano, o selo já detém mais de 20 músicas no “Top 200 do Spotify”.

Sobre Léo e Raphael

Conhecidos como “os menino da pecuária”, Léo & Raphael começaram a carreira como dupla em 2014. Os jovens paranaenses lançaram “Na Contramão do Sucesso”, o primeiro álbum, em 2015, com 13 faixas, incluindo os sucessos “Taca Cachaça pra Nóis”, em parceria com Fabinho e Rodolfo, com aproximadamente 12 milhões de visualizações no YouTube e “Quem Disse Que Me Viu Mentiu” com cinco milhões de views.

Inicialmente parceiros de composição, quando se encontravam, sentiam uma grande conexão artística. Tiveram músicas gravadas por artistas conhecidos e foram ganhando destaque no meio sertanejo. A parceria deu tão certo que os dois decidiram levá-la para os palcos e oficialmente deram início a Léo & Raphael. Com grandes hits como “Os Meninos da Pecuária” a dupla viralizou e alcançou grandes lugares e segue fazendo sucessos pelo Brasil.

Ouça: