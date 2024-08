Leo Chaves será uma das principais atrações da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo está chegando com atrações interessantes. Autor de três best-sellers, Leo Chaves será um dos principais nomes do evento, com uma palestra no dia 11 de setembro, quarta-feira, a partir das 14h15, na Arena Cultural.

Explorando o outro lado de sua carreira, o também cantor e empresário marca a presença na Bienal com a divulgação do seu novo livro, “Mundo Mais Consciente: educando emoções, transformando pessoas”. Publicado pela Editora Novo Século, o livro se tornou um dos livros mais vendidos do último trimestre, de acordo com a PublishNews.

Escrito em parceria com os professores Vivian Dias e Maurício Dias, o terceiro livro de Leo Chaves propõe caminhos para que pais e educadores dialoguem sobre como educar as novas gerações de forma mais consciente. Embasado em estudos, pesquisas, experiências profissionais e pessoais, a obra aborda o desenvolvimento integral de habilidades socioemocionais, valorizando o equilíbrio da inteligência racional e da inteligência emocional.

Um nome conhecido do público pelo sucesso na música, Leo Chaves atua na área da educação desde 2016, quando fundou o Instituto Hortense, ONG que já impacta mais de 2 milhões de pessoas. Neste período, Leo também escreveu os livros best-sellers “No Colo dos Anjos (2017)” e “A Grande Arte de Se Reinventar (2019)”, além de realizar palestras inspirando milhares de pessoas em todo Brasil.

Ampliando sua atuação no setor educacional, em 2020, Leo Chaves fundou a EAI Educa. Atualmente, cerca de 600 mil estudantes e professores utilizam a metodologia de educação socioemocional da EAI em escolas públicas e privadas.

No dia 11 de setembro, além da palestra de Leo Chaves, o público também poderá adquirir o livro “Mundo Mais Consciente” com sessão de autógrafos de Leo junto aos professores Vivian Dias e Maurício Dias. Para mais informações da sessão acesse a Bienal do Livro 2024 (bienaldolivrosp.com.br).