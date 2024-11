Lendas do kickboxing desembarcam para SENSHI 24 em 7 de dezembro,

Lendas do Kickboxing Serão Instrutores no Próximo Acampamento SENSHI

O renomado evento de gala de lutas, SENSHI, agendado para 7 de dezembro em Varna, Bulgária, prepara-se para encerrar o ano de 2024 com um grandioso espetáculo de lutas. O evento contará com a presença de lendas do kickboxing que atuarão como árbitros e comentaristas das acirradas disputas. Entre as estrelas de K-1 e kickboxing que retornarão à Bulgária para ministrar sessões de treinamento no acampamento SENSHI estão Ernesto Hoost, Semmy Schilt, Albert Kraus e Andy Souwer.

Além disso, o evento será abrilhantado por grandes nomes das artes marciais de várias partes do mundo. Entre os notáveis convidados estão Sam Greco da Austrália, Francisco Filho, Glaube Feitosa, Ewerton Teixeira e Andrews Nakahara do Brasil, além de Nicholas Pettas do Japão, último uchi-deshi de Masutatsu Oyama. Lendas da Geórgia, República Tcheca e Bulgária também marcarão presença como juízes e comentaristas no SENSHI 24, proporcionando ao público uma oportunidade única de vê-los ao vivo.

O SENSHI 24 apresentará 11 combates espetaculares com atletas profissionais se enfrentando no ringue. Os interessados em vivenciar a emoção das lutas de perto podem adquirir ingressos através da rede Eventim.bg.

A seguir, detalhes sobre os convidados VIP especiais, árbitros e instrutores da 24ª edição da Noite de Gala Profissional de Luta e dos Acampamentos de Treinamento SENSHI:

– Ernesto Hoost (Holanda): Tetracampeão Mundial K-1, Campeão Mundial Savate, Campeão Mundial ISKA Full Contact, Campeão Mundial Muay Thai e Membro do Conselho da KWU SENSHI.

– Shihan Semmy Schilt (Holanda): Campeão do Torneio Glory Grand Slam com 16 participantes, Campeão Mundial Glory, Tetracampeão do K-1 Grand Prix, Tricampeão King of Pancrase e Presidente da KWU SENSHI Europa.

– Shihan Francisco Filho (Brasil): Bicampeão do K-1 Grand Prix, Campeão Absoluto Kyokushin Mundial em 1999, Presidente da KWU SENSHI América do Sul.

– Shihan Sam Greco (Austrália): Lutador K-1, Campeão Mundial Motivacional e Ator, Tricampeão Mundial WAKO Kickboxing.

– Andy Souwer (Holanda): Bicampeão Mundial K-1 MAX, Tetracampeão Mundial Shootboxing e Campeão Mundial Muay Thai.

– Shihan Glaube Feitosa: Campeão do K-1 World Grand Prix Las Vegas 2005 e Vice-Presidente da KWU SENSHI América do Sul.

– Sensei Zahari Damyanov (Bulgária): Campeão Absoluto Kyokushin Mundial em 2015 e Membro do Conselho da KWU SENSHI Europa.

Com essa constelação de ícones das artes marciais presentes no evento, o SENSHI promete ser uma celebração inesquecível para os aficionados pelo esporte.