Lenda dos Lakers morre aos 86 anos nos EUA

O ex-jogador de basquete Jerry West, ídolo dos Los Angeles Lakers, da NBA, morreu nesta quarta (12) aos 86 anos.

O QUE ACONTECEU

O anúncio da morte foi dado pelos Clippers e repercutido pela NBA. Não foram informados detalhes.

Jerry West é uma lenda dos Lakers e trabalhava como consultor para os Clippers desde 2017. Ele se destacou nas quadras nas décadas de 1960 e 1970, mas foi ainda mais campeão como executivo.

“Jerry West, a personificação da excelência do basquete e amigo de todos que o conheciam, faleceu pacificamente nesta manhã, aos 86 anos. Sua esposa, Karen, estava ao seu lado”, afirma o Clippers, via NBA.

QUEM FOI JERRY WEST

Jerry West atuou pelos Lakers em seus 14 anos de carreira, entre 1960 e 1974 – sendo considerado um ‘All Star’ em todos eles. Foi recordista em estatísticas, sendo o terceiro na história a ultrapassar a marca de 25 mil pontos.

Levou a equipe a nove finais da NBA, mas conquistou apenas uma como jogador (1972). Foi eleito o MVP das Finais em 1969 mesmo com a derrota para os Celtics. Marcou 53 pontos no Jogo 1 daquele ano, sendo um dos poucos jogadores da história com 50+ pontos nos Playoffs.

Foi sete vezes campeão como executivo, seis com os Lakers. Foi treinador e depois GM (“general manager”) da franquia, tendo assinado com Shaqille O’Neal e negociado a troca que trouxe Kobe Bryant após o Draft de 1996.

É dele a silhueta considerada “a logo” da NBA. O ex-armador foi introduzido três vezes ao Hall da Fama e era chamado de “Mr Clutch” por seus arremessos decisivos de três pontos nos estouros dos relógios.