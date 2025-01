Lenda do Samba, Índio da Cuíca Lança Show em SP

Uma verdadeira lenda viva do samba, Índio da Cuíca estreia em São Paulo o show de “Malandro 5 Estrelas”, seu aclamado primeiro disco solo. Às vésperas de completar 74 anos e contando com mais de 50 deles dedicados à música, esse multi-instrumentista, cantor, compositor e dançarino – um autêntico showman – esbanja vitalidade e revela ao mundo a expressividade de sua performance, a originalidade de sua música e o carisma de um genuíno malandro suburbano carioca. Ele se apresenta no teatro do Sesc Pompeia no dia 16/01 (quinta-feira) às 21h. Os ingressos variam entre R$ 18 e R$ 60.

Índio da Cuíca nasceu no morro do Borel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em maio de 1951 e teve suas primeiras experiências musicais por influência do pai, Sr. Manoel, fundador da Escola de Samba Unidos da Tijuca. Ainda criança, começou a tocar instrumentos de percussão e logo se apaixonou pela cuíca, o que o levou a viver como músico profissional a partir dos 14 anos.

Integrou o conjunto Corda K Samba e a banda Brasil Ritmo, com a qual gravou o LP “Balança Povo”, em 1972, e atuou em diversos shows e gravações com artistas como Alcione, Dicró, Ivon Curi, Jair Rodrigues, Maria Creuza e Roberto Carlos. Dos anos 70 aos 90, viajou com companhias artísticas lideradas por Joãozinho Trinta e Haroldo Costa em turnês por diversos locais do Brasil e do exterior, tocando em palcos lendários que vão do Canecão ao Olympia de Paris.

Em 2021, ele lançou seu elogiado disco de estreia, “Malandro 5 Estrelas” (QTV Selo), trabalho que conquistou público e crítica, entrando para diversas listas de melhores álbuns daquele ano. Agora, este trabalho chega em São Paulo.

Índio da Cuíca no Sesc Pompeia

Dia 16/01, 21h.

Local: Teatro

Abertura da casa com 90 minutos de antecedência ao início do show.

Ingressos: R$18 (credencial plena/trabalhador no comércio e serviços matriculado no Sesc e dependentes), R$30 (pessoas com +60 anos, estudantes e professores da rede pública de ensino) e R$60 (inteira).

Classificação indicativa: 12 anos.

Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93.

Não temos estacionamento. Para informações sobre outras programações, acesse o portal sescsp.org.br/pompeia