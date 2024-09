Lençóis Maranhenses são reconhecidos pela UNESCO

O Brasil se destaca no cenário global, ocupando a 13ª posição no ranking mundial de Patrimônios da UNESCO entre 168 países. Com 24 sítios reconhecidos, o Brasil inclui locais como o Parque Nacional do Iguaçu, com suas impressionantes cataratas, o Centro Histórico de Ouro Preto, um exemplo magnífico da arquitetura colonial, e Brasília, a capital modernista projetada por Oscar Niemeyer. Recentemente, em julho deste ano, os deslumbrantes Lençóis Maranhenses foram adicionados à lista, aumentando o número de Patrimônios naturais. Além da destacada posição no ranking mundial, ao comparar com o resto dos países da América do Sul, o Brasil lidera com ampla vantagem. O Peru, com 13 Patrimônios, e a Argentina, com 12, ficam bem atrás. A Argentina, inclusive, compartilha com o Brasil as Missões Jesuítas dos Guaranis e o Parque Nacional do Iguaçu. Outros países sul-americanos, como Colômbia, Bolívia, Chile, Equador, Suriname, Uruguai e Venezuela, possuem números ainda menores de sítios reconhecidos pela UNESCO. E a nível regional? Onde encontramos os Patrimônios Mundiais no Brasil?