Lemonheads volta ao Brasil para mini turnê e gravação do novo álbum

Evan Dando está entre nós! O líder do Lemonheads desembarcou esta semana em São Paulo e está com a agenda cheia.

Acompanhado pelo baixista Farley Glavin e o baterista John Kent, atual formação do Lemonheads, Evan está em estúdio gravando o novo álbum da banda e se prepara para uma mini turnê pelo país.

Após superar sérios problemas com drogas, o músico – um fã declarado do Brasil – escolheu a capital paulista e o produtor Apollo Nove, do A9 Audio, para a produção do novo trabalho. Ainda sem título definido, o álbum é o primeiro de inéditas desde 2006.

“Tá mesmo acontecendo! Um álbum de inéditas do Lemonheads! A banda é incrível, vibe perfeita, super profissional e com um feeling sempre espontâneo, de descoberta”, conta Apollo Nove.

Antecipando o novo lançamento, já está disponível nas plataformas de streaming o single, “Fear of Living”. Para a faixa, composta em parceria com o músico Dan Lardner, vocalista e guitarrista da banda nova-iorquina QTY, que faleceu em junho, Dando tocou todos os instrumentos.

O trio também se prepara para uma mini turnê com shows em Belo Horizonte (sexta-feira, 12 de julho, no Distrital), Florianópolis (sábado, 13 de julho, no John Bull) e em São Paulo (sexta-feira, 19 de julho, no Cine Joia).

“Minha banda está no Brasil para gravar o novo disco e vamos tocar algumas músicas novas, além dos discos It’s a Shame About Ray e Come on Feel The Lemonheads na íntegra”, antecipa Dando.

Serviço

Lemonheads no Distrital em Belo Horizonte

Data: 12 de julho (sexta-feira)

Local: Distrital

Endereço: Rua Opala S/N – Belo Horizonte – MG

Horário: 21h

Banda de abertura: RadioTape

DJ: a confirmar

Classificação etária: 18 anos

Ingressos à venda pelo site Sympla

Lemonheads no JohnBull em Florianópolis

Data: 13 de julho (sábado)

Local: JohnBull

Endereço: Av. das Rendeiras, 1046 – Lagoa da Conceição – Florianópolis – SC

Horário: 20h (abertura da casa) / 0h (horário previsto do show)

Banda de abertura: Dirty Grills

DJ convidado: Dum Dum Boy

Classificação etária: 18 anos

Ingressos à venda pelo site Pensa no Evento

Lemonheads no Cine Joia em São Paulo

Data: 19 de julho (sexta-feira)

Local: Cine Joia

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 – Sé – São Paulo

Horário: 22h (abertura da casa)

Banda de abertura: Thunderbird

Classificação etária: 18 anos

Ingressos à venda pelo site Cine Joia