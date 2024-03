Lembre 7 livros essenciais de Stephen King, que estreou na literatura há 50 anos

O escritor americano Stephen King completa 50 anos de carreira literária neste mês, que marca meio século da publicação de sua estreia com “Carrie, a Estranha”.

O autor prolífico, um dos dez mais traduzidos do mundo e com mais de uma dezena de adaptações em filmes e séries, se notabilizou por histórias assustadoras de suspense sobrenatural e continua em plena atividade aos 76 anos.

Hoje sua editora no Brasil é a Suma, selo do grupo Companhia das Letras que já tem mais de 70 livros do autor no catálogo, publicou recentemente o romance “Conto de Fadas” e relançará seu “Dolores Claiborne”.

Lembre a seguir sete dos livros mais emblemáticos da extensa obra do autor.



CARRIE, A ESTRANHA (1974)

O livro com que o autor começou sua carreira já trazia algumas de suas principais características: narrativa com tensão psicológica, perigos sobrenaturais, adolescentes vulneráveis e muito sangue.

A obra foi adaptada dois anos depois do seu lançamento por Brian De Palma, com Sissi Spacek, e se tornou um dos filmes de terror de maior sucesso de todos os tempos.

O ILUMINADO (1977)

Adaptado por Stanley Kubrick em um filme clássico com Jack Nicholson, o livro conta a história de um escritor frustrado que leva a família a um hotel isolado pela neve e passa por um processo gradual e desconcertante de enlouquecimento — chegando até o limite.

CUJO (1981)

Em outro caso simbólico da habilidade de King de transformar histórias simples em narrativas tensas no fio da navalha, um cachorro são-bernardo outrora gentil é mordido por um morcego e se transforma em uma fera assassina.

O CEMITÉRIO (1983)

Um casal com dois filhos se muda para uma cidade pacata quando o pai é transferido, mas a nova moradia está num local perto de um cemitério macabro e improvisado em que crianças enterravam seus animais mortos. Um dos livros mais aterrorizantes e sombrios de King, também foi adaptado para as telonas em 1989, em “O Cemitério Maldito”.

IT: A COISA (1986)

Sete crianças são assombradas por uma entidade assassina que incorpora os maiores medos daqueles que o veem -para os protagonistas, ela aparece como o palhaço Pennywise. O livro foi adaptado em dois filmes de terror de sucesso em 2017 e 2019, com Bill Skarsgård no papel do vilão, depois de um telefilme em 1990 com Tim Curry vivendo o palhaço.

MISERY: LOUCA OBSESSÃO (1987)

Este é um romance que não tem nada de sobrenatural, mas não deixa de ser menos assustador. Uma fã ardorosa resgata seu escritor favorito em sua cabana no meio do nada e o obriga a escrever. Ao longo do livro, descobrimos que o resgate, na verdade, foi um sequestro, e a mulher é mais ensandecida -e violenta- do que parecia.

Nos cinemas, ficou célebre pela adaptação com Kathy Bates, no papel da fã. Em São Paulo, segue em cartaz a adaptação teatral da obra, com Mel Lisboa, Marcello Airoldi e Alexandre Galindo, no Tuca.

NOVEMBRO DE 1963 (2011)

Raro romance histórico e político de King, não deixa de ter um pé na fantasia: um professor volta no tempo com o objetivo de impedir o assassinato de John Kennedy, no dia 11 de novembro de 1963, e a trama de aventura evolui para um dos maiores catataus escritos pelo americano.